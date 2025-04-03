На FinAwards 2025 визначили, в яких страхових найкращий клієнтський сервіс — Finance.ua

На FinAwards 2025 визначили, в яких страхових найкращий клієнтський сервіс
У Києві 28 березня відбулося нагородження в номінації «Найкращий клієнтський сервіс» серед страхових компаній в рамках FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Першу сходинку серед усіх дев’яти номінантів посіла СК «Арсенал Страхування».
- Графік роботи служби підтримки: 24/7
- Середній час очікування на лінії при дзвінку: 20 секунд
- Допомога через соціальні мережі або месенджери: Viber, Telegram, Facebook, Instagram, LinkedIn, мобільний додаток, чат на сайті
- Можливість придбати страховку на вихідних: онлайн на сайті або через службу підтримки
- Можливість придбати страховку, перебуваючи за кордоном: онлайн на сайті або через службу підтримки
- Безкоштовні сервіси та послуги під час оформлення поліса в офісі: в разі оформлення поліса «Автоцивілки» незалежно від того, онлайн чи офлайн клієнт отримує безкоштовно в подарунок програму технічної допомоги в дорозі (Арсенал Драйв).
Друге місце в активі СК Аркс.
- Графік роботи служби підтримки: контакт-центр та Центр Медичного Асистансу ARX — 24/7 для повідомлення про подію. Інші питання пн-сб від 9.00 до 18.00
- середній час очікування на лінії при дзвінку: 10 с.
- допомога через соціальні мережі або месенджери: Viber, Telegram, Facebook, мобільний застосунок, віджет на сайті, сайти-агрегатори, офіційна сторінка компанії Youtube
- Можливість придбати онлайн через сервіси на сайті та менеджерів компанії
Замикає трійку лідерів СК Vuso.
- Графік роботи служби підтримки: медичний колцентр — цілодобово. Колцентр (технічний асистанс, авто) — цілодобово. Колцентр (інформаційна лінія) — щодня з 9:00 до 21:00.
- Середній час очікування на лінії при дзвінку: 10 -17 с.
- Прослуховування реклами триває до моменту під’єднання оператора. В разі, якщо на лінії є вільні оператори, реклама не відтворюється
- Допомога через соціальні мережі або месенджери: Viber, Telegram, мобільний додаток, чат на сайті
- Можливість придбати страховку на вихідних. Через сайт та застосунок
- Можливість придбати страховку за кордоном. Через сайт та застосунок
2024 року перше місце було за СК Аркс. Друге — СК «Арсенал Страхування», а третє — за Експрес Страхування.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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