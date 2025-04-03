На FinAwards 2025 визначили, в яких страхових найкращий клієнтський сервіс — Finance.ua

На FinAwards 2025 визначили, в яких страхових найкращий клієнтський сервіс Сьогодні 15:29 — Страхування

На FinAwards 2025 визначили, в яких страхових найкращий клієнтський сервіс

Найкращий клієнтський сервіс» серед страхових компаній в рамках У Києві 28 березня відбулося нагородження в номінації «» серед страхових компаній в рамках FinAwards 2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Першу сходинку серед усіх дев’яти номінантів посіла СК «Арсенал Страхування».

Графік роботи служби підтримки: 24/7

Середній час очікування на лінії при дзвінку: 20 секунд

Допомога через соціальні мережі або месенджери: Viber, Telegram, Facebook, Instagram, LinkedIn, мобільний додаток, чат на сайті

Можливість придбати страховку на вихідних: онлайн на сайті або через службу підтримки

Можливість придбати страховку, перебуваючи за кордоном: онлайн на сайті або через службу підтримки

Безкоштовні сервіси та послуги під час оформлення поліса в офісі: в разі оформлення поліса «Автоцивілки» незалежно від того, онлайн чи офлайн клієнт отримує безкоштовно в подарунок програму технічної допомоги в дорозі (Арсенал Драйв).

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Друге місце в активі СК Аркс.

Графік роботи служби підтримки: контакт-центр та Центр Медичного Асистансу ARX — 24/7 для повідомлення про подію. Інші питання пн-сб від 9.00 до 18.00

середній час очікування на лінії при дзвінку: 10 с.

допомога через соціальні мережі або месенджери: Viber, Telegram, Facebook, мобільний застосунок, віджет на сайті, сайти-агрегатори, офіційна сторінка компанії Youtube

Можливість придбати онлайн через сервіси на сайті та менеджерів компанії

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Замикає трійку лідерів СК Vuso.

Графік роботи служби підтримки: медичний колцентр — цілодобово. Колцентр (технічний асистанс, авто) — цілодобово. Колцентр (інформаційна лінія) — щодня з 9:00 до 21:00.

Середній час очікування на лінії при дзвінку: 10 -17 с.

Прослуховування реклами триває до моменту під’єднання оператора. В разі, якщо на лінії є вільні оператори, реклама не відтворюється

Допомога через соціальні мережі або месенджери: Viber, Telegram, мобільний додаток, чат на сайті

Можливість придбати страховку на вихідних. Через сайт та застосунок

Можливість придбати страховку за кордоном. Через сайт та застосунок

2024 року перше місце було за СК Аркс. Друге — СК «Арсенал Страхування», а третє — за Експрес Страхування.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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