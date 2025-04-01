Яка страхова має найкращий продукт ДМС для бізнесу: результати FinAwards 2025 — Finance.ua

Яка страхова має найкращий продукт ДМС для бізнесу: результати FinAwards 2025 Сьогодні 17:40 — Страхування

Яка страхова має найкращий продукт ДМС для бізнесу: результати FinAwards 2025

У Києві 28 березня обрали трійку переможців номінації «Найкращий продукт страхової компанії: ДМС для бізнесу», яка відбулася в рамках щорічного конкурсу FinAwards 2025 . Організаторами премії є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Зазначимо, що всього переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома поза ним.

Читайте також На FinAwards 2025 обрали найкращого CEO мікрофінансової організації

Першу сходинку у номінації «Найкращий продукт страхової компанії: ДМС для бізнесу» посіла Universalna. Умови переможця:

вартість пакета по Києву на рік (мін. та макс.): від 8 тис. до 55 тис. гривень

вартість пакету по Україні на рік (мін. та макс.): від 4 800 до 55 тис. гривень

кількість медустанов, з якою працює компанія: 13 090

середній час організації допомоги: від 20 хв до 1 години

середній термін організації одержання медикаментів: від 20 хв до 1 години

На другій позиції розташувалася ПРАТ СК «Уніка» з умовами:

вартість пакета по Києву на рік (мін. та макс.): від 2 300 до 75 200 гривень (залежить від наповнення програми)

вартість пакета по Україні на рік (мін. та макс.): від 2 300 до 75 200 гривень (залежить від наповнення програми)

кількість медустанов, з якою працює компанія: 13 033

середній час організації допомоги: до 1 години

середній термін організації одержання медикаментів: до 3-х годин

Замикає трійку лідерів СК «Арсенал Страхування»:

вартість пакета по Києву на рік (мін. та макс.): від 1 400 до 50 тис. гривень (залежить від наповнення програми)

вартість пакета по Україні на рік (мін. та макс.): від 1 400 до 50 тис. гривень (залежить від наповнення програми)

кількість медустанов, з якою працює компанія: 12 000

середній час організації допомоги: від 2 до 3 годин

середній термін організації одержання медикаментів: 1 година

Четверту сходинку посіла страхова «Інго», а на п’ятому місці — СК «Країна».

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.