Яка страхова має найкращий продукт ДМС для бізнесу: результати FinAwards 2025 — Finance.ua

Яка страхова має найкращий продукт ДМС для бізнесу: результати FinAwards 2025
У Києві 28 березня обрали трійку переможців номінації «Найкращий продукт страхової компанії: ДМС для бізнесу», яка відбулася в рамках щорічного конкурсу FinAwards 2025. Організаторами премії є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Зазначимо, що всього переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома поза ним.
Першу сходинку у номінації «Найкращий продукт страхової компанії: ДМС для бізнесу» посіла Universalna. Умови переможця:
- вартість пакета по Києву на рік (мін. та макс.): від 8 тис. до 55 тис. гривень
- вартість пакету по Україні на рік (мін. та макс.): від 4 800 до 55 тис. гривень
- кількість медустанов, з якою працює компанія: 13 090
- середній час організації допомоги: від 20 хв до 1 години
- середній термін організації одержання медикаментів: від 20 хв до 1 години
На другій позиції розташувалася ПРАТ СК «Уніка» з умовами:
- вартість пакета по Києву на рік (мін. та макс.): від 2 300 до 75 200 гривень (залежить від наповнення програми)
- вартість пакета по Україні на рік (мін. та макс.): від 2 300 до 75 200 гривень (залежить від наповнення програми)
- кількість медустанов, з якою працює компанія: 13 033
- середній час організації допомоги: до 1 години
- середній термін організації одержання медикаментів: до 3-х годин
Замикає трійку лідерів СК «Арсенал Страхування»:
- вартість пакета по Києву на рік (мін. та макс.): від 1 400 до 50 тис. гривень (залежить від наповнення програми)
- вартість пакета по Україні на рік (мін. та макс.): від 1 400 до 50 тис. гривень (залежить від наповнення програми)
- кількість медустанов, з якою працює компанія: 12 000
- середній час організації допомоги: від 2 до 3 годин
- середній термін організації одержання медикаментів: 1 година
Четверту сходинку посіла страхова «Інго», а на п’ятому місці — СК «Країна».
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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