На FinAwards 2025 обрали найкращого CEO мікрофінансової організації — Finance.ua
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На FinAwards 2025 обрали найкращого CEO мікрофінансової організації

Фондовий ринок
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28 березня в Києві відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025. Церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Нагадаємо, FinAwards — це щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
А засновниками премії є популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Визначили, зокрема, й найкращого СЕО мікрофінансової організації. В цій номінації взяли участь 5 топменеджерів мікрофінансових компаній, під керівництвом яких у 2024 році компанії досягли гідних показників розвитку: збільшення частки ринку, гарні фінансові показники, впровадження інноваційних технологій.
На фото: CEO SalesDoubler Олександр Бойко вручає нагороду Сергію Сінченку
На фото: CEO SalesDoubler Олександр Бойко вручає нагороду Сергію Сінченку
Золоту нагороду в цій номінації цього року отримав CEO Moneyveo Сергій Сінченко. Адже під його керівництвом Moneyveo впевнено зміцнила свої позиції лідера небанківського ринку у складних економічних умовах 2024 року. Успішно реалізовані стратегії дозволили компанії вийти на новий сегмент клієнтів — банківських користувачів.
Компанія досягла зростання кредитного портфеля на 43% при цьому зберігши низький рівень дефолтів. Це свідчить про ефективність фінансової стратегії та управління ризиками.
До того ж Сінченко ініціював і масштабував програму HelpbyMoneyveo, яка підтримує військових, дітей-сиріт, хворих дітей та ветеранів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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