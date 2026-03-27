Ще одна країна почала купувати нафту з росії Сьогодні 04:30 — Енергетика

Філіппіни почали отримувати російську нафту. Це наслідок послаблення санкцій США проти російської нафти і дозволу на її купівлю.

Про це повідомляє Bloomberg

Що відомо про закупівлю російської нафти

Як відомо, філіппінський нафтопереробний завод Petron отримав партію нафти з росії.

Цікаво, що генеральний директор Petron Рамон Анг підтвердив отримання партії нафти від члена ОПЕК+. Проте деталей, щодо операцій не було озвучено.

Зауважимо, що США ухвалили рішення про послаблення санкцій проти російської нафти ще 12 березня. Важлива деталь — дозвіл на купівлю поширюється лише на ту сировину з росії, яка застрягла в морі.

Цей захід був спрямований на пом’якшення дефіциту нафти, спричиненого фактичним закриттям Ормузької протоки з початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого. Найбільше постраждала імпортозалежна Азія, яка закуповує більшу частину своєї сирої нафти у виробників регіону, — вказує видання.

Філіппіни значно залежать від імпорту нафти. Наразі вони намагаються шукати альтернативу близькосхідним постачанням. Через ситуацію з нафтою, філіппінський уряд оголошував про введення надзвичайного стану.

Наразі, як відомо, Філіппіни ведуть переговори, щодо поставок з:

Китаю;

Південної Кореї;

Японії;

Індії.

До того ж посол Філіппінів в США вказував, що вони прагнуть отримати від американського уряду відмову від вимог, щодо закупівель. Бо це дозволить купувати нафту напряму у російських виробників.

Нагадаємо, дозвіл на купівлю російської нафти від США діятиме до півночі 11 квітня. На момент ухвалення рішення американського уряду, «доступними» були приблизно 25 суден з російською нафтою. Там зберігалося майже 19 млн барелів нафти.

