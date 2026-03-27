Місце для вашої реклами

Бум популярності Labubu не допоміг — акції Pop Mart впали

Акції Pop Mart впали більш ніж на 20%
Популярна іграшка Labubu не врятувала акції Pop Mart International Group, які впали на 20% після звіту за 2025 рік.
Найбільше падіння акцій за рік

Акції китайського виробника колекційних іграшок Pop Mart впали більш ніж на 20% після публікації фінансових результатів за 2025 рік — це найбільше падіння майже за рік. І це не беручи до уваги виторг компанії за 2025 рік, що зріс на 185% до 37,1 млрд юанів ($5,38 млрд), а прибуток — більш ніж утричі.
Інвестори розчарувалися через уповільнення зростання в четвертому кварталі та результати нижчі за очікування аналітиків. Додатковий негатив — скорочення дивідендів і сумніви щодо стабільності ключових франшиз.

Що відомо про Pop Mart

Pop Mart — це китайський бізнес, заснований у 2010 році підприємцем Ван Нінгом. У 2019 році компанія підписала ексклюзивну угоду з Лунгом на перетворення його книжкових монстрів у реальні іграшки Labubu, які згодом стали хітом.
CEO Pop Mart Ван Нін зазначив, що компанія розраховує забезпечити зростання доходів не менше ніж на 20% у 2026 році. Також розширюватимуть свої продукти в Азії та Мексиці, готується запуск побутової техніки, відкриваються нові об’єкти і навіть планується фільм разом із Sony Pictures про Labubu.
Популярність Labubu сильно зросла після того як знаменитості почали показувати їх публічно. K-pop-зірка Ліса з Blackpink розповіла Vanity Fair про свою любов до колекційних іграшок Pop Mart і сказала, що «витратила всі свої гроші», відвідуючи різні магазини Pop Mart по всьому світу. В інтерв’ю Teen Vogue вона сказала: «Labubu — це моє дитя».
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
Місце для вашої реклами
