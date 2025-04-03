Названо Telegram-канал, який найкраще висвітлює тему фінансів: FinAwards 2025 — Finance.ua

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Названо Telegram-канал, який найкраще висвітлює тему фінансів: FinAwards 2025

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Названо Telegram-канал, який найкраще висвітлює тему фінансів: FinAwards 2025
Названо Telegram-канал, який найкраще висвітлює тему фінансів: FinAwards 2025
У Києві визначили трійку переможців номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси» в рамках щорічної премії FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Зазначимо, що цього року переможців визначали за 35 номінаціями в рамках конкурсу та трьома поза ним.
Щодо номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси», то тут перше місце зайняв «Останній Капіталіст», який має понад 124 тис. підписників.
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Друга позиція в активі Telegram-каналу «Про Бізнес» зі 146 тис. підписників. Окрім фінансів, вони також спеціалізуються на стартапах та IT.
«Бронза» дісталася «Бізнич», на який наразі підписалося понад 108 тис. користувачів. На цьому каналі відверто розповідають про фінанси, економіку та інвестиції.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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