Названо найкращий продукт каско в Україні за версією FinAwards 2025 — Finance.ua

Названо найкращий продукт каско в Україні за версією FinAwards 2025 Сьогодні 14:03 — Страхування

2025, організаторами якого є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначили трійку призерів номінації «Найкращий продукт страхової компанії: каско». Зазначимо, що за перемогу в номінації боролися вісім топових страхових компаній. На щорічному конкурсі FinAwards , організаторами якого є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначили трійку призерів номінації «». Зазначимо, що за перемогу в номінації боролися вісім топових страхових компаній.

Тріумфатором цієї нагороди став СК «Арсенал Страхування». Минулого року, до речі, вони були на другому місці.

Голова Правління Арсенал Страхування Сергій Авдєєв з нагородою

Умови за каско від СК «Арсенал Страхування»:

вартість каско від 0,8% до 9%;

знижки за беззбиткове водіння до 5%;

максимальний вік авто яке підлягає страхуванню 15 років;

середній термін врегулювання 5 днів;

максимальний термін виплати відшкодування до 3-х місяців.

«Срібло» здобула ПрАТ СК PZU Україна. З наступними умовами:

вартість каско від 0,91% до 9,07%;

знижки за беззбиткове водіння від 10% до 25%;

максимальний вік авто яке підлягає страхуванню: легкові — 15 років, вантажні, автобуси мікроавтобуси, причепи та напівпричепи - 20 років;

середній термін врегулювання 14 днів;

максимальний термін виплати відшкодування до 6 місяців;

Третя сходинка в активі СК Аркс, які 2024 року очолили цю номінацію. Актуальні умови за каско:

вартість від 0,65 до 21,5%;

знижки за беззбиткове водіння до 20%;

максимальний вік авто, яке підлягає страхуванню, 15 років;

середній термін врегулювання від 5 до 14 днів;

максимальний термін виплати відшкодування: за середніми збитками, які складають 40% збитків — строк 14 календарних днів. За складними збитками термін може коливатись.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтськісервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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