Названо найкращий продукт каско в Україні за версією FinAwards 2025 — Finance.ua

Названо найкращий продукт каско в Україні за версією FinAwards 2025
На щорічному конкурсі FinAwards 2025, організаторами якого є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначили трійку призерів номінації «Найкращий продукт страхової компанії: каско». Зазначимо, що за перемогу в номінації боролися вісім топових страхових компаній.
Тріумфатором цієї нагороди став СК «Арсенал Страхування». Минулого року, до речі, вони були на другому місці.
Умови за каско від СК «Арсенал Страхування»:
- вартість каско від 0,8% до 9%;
- знижки за беззбиткове водіння до 5%;
- максимальний вік авто яке підлягає страхуванню 15 років;
- середній термін врегулювання 5 днів;
- максимальний термін виплати відшкодування до 3-х місяців.
«Срібло» здобула ПрАТ СК PZU Україна. З наступними умовами:
- вартість каско від 0,91% до 9,07%;
- знижки за беззбиткове водіння від 10% до 25%;
- максимальний вік авто яке підлягає страхуванню: легкові — 15 років, вантажні, автобуси мікроавтобуси, причепи та напівпричепи - 20 років;
- середній термін врегулювання 14 днів;
- максимальний термін виплати відшкодування до 6 місяців;
Третя сходинка в активі СК Аркс, які 2024 року очолили цю номінацію. Актуальні умови за каско:
- вартість від 0,65 до 21,5%;
- знижки за беззбиткове водіння до 20%;
- максимальний вік авто, яке підлягає страхуванню, 15 років;
- середній термін врегулювання від 5 до 14 днів;
- максимальний термін виплати відшкодування: за середніми збитками, які складають 40% збитків — строк 14 календарних днів. За складними збитками термін може коливатись.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтськісервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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