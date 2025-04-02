Названо найкращий продукт каско в Україні за версією FinAwards 2025 — Finance.ua
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Названо найкращий продукт каско в Україні за версією FinAwards 2025

Страхування
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На щорічному конкурсі FinAwards 2025, організаторами якого є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначили трійку призерів номінації «Найкращий продукт страхової компанії: каско». Зазначимо, що за перемогу в номінації боролися вісім топових страхових компаній.
Тріумфатором цієї нагороди став СК «Арсенал Страхування». Минулого року, до речі, вони були на другому місці.
Голова Правління Арсенал Страхування Сергій Авдєєв з нагородою
Голова Правління Арсенал Страхування Сергій Авдєєв з нагородою
Умови за каско від СК «Арсенал Страхування»:
  • вартість каско від 0,8% до 9%;
  • знижки за беззбиткове водіння до 5%;
  • максимальний вік авто яке підлягає страхуванню 15 років;
  • середній термін врегулювання 5 днів;
  • максимальний термін виплати відшкодування до 3-х місяців.
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«Срібло» здобула ПрАТ СК PZU Україна. З наступними умовами:
  • вартість каско від 0,91% до 9,07%;
  • знижки за беззбиткове водіння від 10% до 25%;
  • максимальний вік авто яке підлягає страхуванню: легкові — 15 років, вантажні, автобуси мікроавтобуси, причепи та напівпричепи - 20 років;
  • середній термін врегулювання 14 днів;
  • максимальний термін виплати відшкодування до 6 місяців;
Третя сходинка в активі СК Аркс, які 2024 року очолили цю номінацію. Актуальні умови за каско:
  • вартість від 0,65 до 21,5%;
  • знижки за беззбиткове водіння до 20%;
  • максимальний вік авто, яке підлягає страхуванню, 15 років;
  • середній термін врегулювання від 5 до 14 днів;
  • максимальний термін виплати відшкодування: за середніми збитками, які складають 40% збитків — строк 14 календарних днів. За складними збитками термін може коливатись.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтськісервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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