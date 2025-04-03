Україна позичила $432 мільйонів на ремонт доріг і мостів: підписано угоду зі Світовим банком — Finance.ua

Україна позичила $432 мільйонів на ремонт доріг і мостів: підписано угоду зі Світовим банком Сьогодні 10:16 — Казна та Політика

Україна позичила $432 мільйонів на ремонт доріг і мостів: підписано угоду зі Світовим банком

Україна уклала договір зі Світовим банком про залучення коштів на загальну суму $432 млн на фінансування нового проєкту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (Drive).

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну угоду підписали віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Читайте також Коштом Світового банку відновлять 160 багатоквартирних будинків у пʼяти громадах

Завдяки цьому Україна отримає перший транш для реалізації про’кту вже цього місяця.

Основна мета Drive — відновлення транспортної інфраструктури. Він передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами.

«Реалізація проєкту допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики, модернізувати транспортну інфраструктуру та розвинути ключові транзитні маршрути. Це сприятиме відновленню України та її інтеграції до європейської транспортної системи. Це фінансування вкрай необхідне для утримання та ремонту доріг. Під час війни логістика рятує життя, і функціональна дорожня інфраструктура є критично важливою для стабільності країни. Саме тому ми робимо все можливе, щоб залучити додаткові ресурси», — зазначив Олексій Кулеба.

Основні напрямки проєкту:

підтримка національної мережі доріг — $270,48 млн, за які буде здійснено ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проектування та нагляд за будівництвом. Ще $90 млн піде на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі;

$39 мільйонів — встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі;

технічна допомога та управління проектами — $10 млн.

Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані протягом 2025−2028 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.