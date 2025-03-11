Коштом Світового банку відновлять 160 багатоквартирних будинків у пʼяти громадах — Finance.ua

Коштом Світового банку відновлять 160 багатоквартирних будинків у пʼяти громадах Сьогодні 19:33

Коштом Світового банку відновлять 160 багатоквартирних будинків у пʼяти громадах

У п’яти громадах в межах реалізації проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) відремонтують 160 багатоповерхівок коштом Світового банку.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

«Міністерство розвитку громад та територій України спільно зі Світовим банком реалізує проєкт „Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)“. В рамках проєкту буде капітально відремонтовано багатоквартирні будинки, що були пошкоджені внаслідок російської агресії», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через DREAM було відібрано п’ять громад-переможців:

Миколаївська міська громада,

Запорізька міська громада,

Бучанська міська громада,

Ізюмська міська громада,

Макарівська селищна громада.

У межах проєкту передбачено розробку проєктної документації, капітальний ремонт місць загального користування, несучих конструкцій, інженерних мереж, підвищення енергоефективності та інклюзивності будинків, а також облаштування прилеглих територій.

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На наступному етапі буде проаналізовано 586 об’єктів, з яких буде відібрано 160 багатоквартирних будинків для відновлення. Наголошується, що для підвищення ефективності відбудови розглядатимуться групи багатоквартирних будинків, розташованих поруч або в межах однієї території.

Початкове грантове фінансування у розмірі $12 млн дозволить підготувати проєктну документацію для подальших капітальних ремонтів.

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