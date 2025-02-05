День финансов: военное положение и мобилизация, индексация пенсий, что будет с курсом — Finance.ua

День финансов: военное положение и мобилизация, индексация пенсий, что будет с курсом Сегодня 17:45

Среда, 5 февраля. Акции каких компаний стоит покупать в 2025 году, и что происходит на валютном рынке.

Военное положение и мобилизация. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Таким образом, они продлятся с 8 февраля 2025 года по 9 мая 2025 года.

Зеленский анонсировал индексацию пенсий Украине. Планируется повышение пенсионных выплат с 1 марта.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова добывать полезные ископаемые с партнерами. По его словам, Украина открыта для разработки этих ресурсов в партнерстве с теми, кто помогает защищать ее территории, в частности, через оказание военной поддержки, санкции и прочие меры.

Также, по словам президента, в первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу 35 млрд долларов, что привело к обвалу экономики.

Ситуация на валютном рынке. Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран сообщил, что если «достижения» НБУ повторятся в 2025 году, то рост курса доллара по отношению к гривне и официальная потребительская инфляция будут колебаться на уровне 10%. Что имеет в виду эксперт — Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран сообщил, что если «достижения» НБУ повторятся в 2025 году, то рост курса доллара по отношению к гривне и официальная потребительская инфляция будут колебаться на уровне 10%. Что имеет в виду эксперт — узнайте здесь

Как пояснили в инвесткомпании ICU, Национальный банк снизил объем интервенций на прошлой неделе на 23% до $582 млн, что является наименьшим объемом с середины ноября. По итогам недели официальный курс гривны усилился на 0.5% до 41.73 грн/$ - самого крепкого уровня за полтора месяца.

Со своей стороны, народный депутат Даниил Гетманцев не прогнозирует резких скачков курса гривны в 2025 году.

Дисбаланс на рынке труда. Как Как свидетельствуют результаты исследования GRC.ua, многие специалисты жалуются на невостребованность и трудности с трудоустройством. Каждый пятый опрошенный специалист признался, что испытывает проблемы с трудоустройством из-за уменьшения количества вакансий в их профессии.

По словам доктора экономических наук Андрея Длигача, в Украине значительный дефицит кадров, который будет только усиливаться. В ближайшие 5−7 лет придется привлекать работников из Бангладеш, Индии, Африки и Ближнего Востока.

В то же время, по данным Главного статистического управления Польши GUS, самая высокая медианная зарплата была в Варшаве — более 8900 злотых. Высокие показатели также отмечены в Кракове (7991 злотых) и в Познани (7248 злотых).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что «учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов. Речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной погрузки учителя.

Специалисты Work.ua собрали подборку вакансий с зарплатой до 500 000 грн.

Товары и услуги, освобожденные от налогообложения. Правительство Правительство обновило перечень освобожденных от налогообложения товаров и услуг при оказании благотворительной помощи. Изменения, прежде всего, направлены на усиление возможностей организациям гражданского общества поддерживать украинские Силы обороны, участников боевых действий и ВПЛ.

Кроме того, Кабмин выделил еще 15 млрд грн на программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц, чье жилье было уничтожено.

2 млрд евро от замороженных росактивов. Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года планирует совершить второй платеж в Европейский фонд для Украины на сумму около 2 млрд евро. Это денежные средства, полученные в качестве процентного дохода от замороженных российских активов.

Уголовная ответственность за нарушение санкций. В Украине В Украине планируется ввести уголовную ответственность за нарушение санкций. Предусматриваются штрафы и лишение свободы. Пороговая сумма, после которой будет действовать уголовная ответственность, составит 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, 151 400 грн в 2025 году.

AI-ассистент в «Дії». В Дії в первом квартале 2025 года В Дії в первом квартале 2025 года может появиться AI-ассистент, который будет заслушивать жалобы граждан и переадресовывать их в соответствующие государственные учреждения. К помощнику можно будет обратиться голосом, ведь он сможет трансформировать голос в текст.

Кредитование (не) в крипте. Правление Национального банка Правление Национального банка приняло решение признать услуги, предоставляемые сервисом BitCapital, финансовыми. Компания декларировала выдачу кредитов в криптовалюте, хотя фактически выдавала их в гривнах без регистрации.

При выборе компании для получения кредита или инвестиций важно тщательно оценить ее репутацию, финансовую устойчивость и условия предоставления услуг. Также важно проверить законность работы компании в Украине, в частности, ее регистрацию и лицензии, позволяющие вести финансовую деятельность. Например, инвестиции в акции предлагают отличный потенциал для получения существенных финансовых результатов. Впрочем, не все так просто. О ключевых метриках и трендах инвестирования рассказываем в новой статье:

Электронная очередь в сервисных центрах МВД. В течение февраля электронную очередь в сервисных центрах Министерства внутренних дел В течение февраля электронную очередь в сервисных центрах Министерства внутренних дел обновят . После того, как будет введена обновленная электронная очередь, ручного ввода информации не будет. Верификация будет происходить через смартфон с возможностью использования BankID или id.gov.ua.

Рынок недвижимости в начале 2025 года. По По данным Dim. ria , самым дорогим на первичном и вторичном рынке жилья остается Киев. В январе 2025 года цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за январь 2024 года она преимущественно росла.

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