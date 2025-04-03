День финансов: реакция Украины и мира на новые пошлины Трампа, плюсы и минусы электронных кошельков — Finance.ua

День финансов: реакция Украины и мира на новые пошлины Трампа, плюсы и минусы электронных кошельков Сегодня 17:45

Четверг, 3 апреля. Сегодня первые полосы западных изданий заявляют о торговой войне между США и остальным миром. А как отреагировала Украина?

Мировая торговая война. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира. Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. В список также попала Украина, для нее будут установлены 10% пошлины на экспорт товаров в США. Пошлины коснулись даже малых островных территорий, но не коснулись рф.

В целях расширения собственных полномочий по введению таможенных тарифов против других государств Трамп издал указ о введении в США чрезвычайного положения в связи с угрозой экономике страны.

Тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, «серьезно ударят по мировой экономике». Европейский Союз готовит ответные меры, говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично», — прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. «Поэтому генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам», — объяснил нардеп Даниил Гетманцев.

Новые тарифы президента США Дональда Трампа стали «катастрофой» для мировой экономики и создали «огромные трудности» для Европы, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций после того, как Трамп ввел новые пошлины.

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