День финансов: реакция Украины и мира на новые пошлины Трампа, плюсы и минусы электронных кошельков — Finance.ua
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День финансов: реакция Украины и мира на новые пошлины Трампа, плюсы и минусы электронных кошельков

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Четверг, 3 апреля. Сегодня первые полосы западных изданий заявляют о торговой войне между США и остальным миром. А как отреагировала Украина?
Мировая торговая война. Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира. Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. В список также попала Украина, для нее будут установлены 10% пошлины на экспорт товаров в США. Пошлины коснулись даже малых островных территорий, но не коснулись рф.
  • В целях расширения собственных полномочий по введению таможенных тарифов против других государств Трамп издал указ о введении в США чрезвычайного положения в связи с угрозой экономике страны.
  • Тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, «серьезно ударят по мировой экономике». Европейский Союз готовит ответные меры, говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
  • «Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично», — прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
  • Глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. «Поэтому генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам», — объяснил нардеп Даниил Гетманцев.
  • Новые тарифы президента США Дональда Трампа стали «катастрофой» для мировой экономики и создали «огромные трудности» для Европы, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
  • Доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций после того, как Трамп ввел новые пошлины.
Новые санкции против россии. Соединенные Штаты ввели санкции против четырех россиян, трех компаний и одного сухогруза из россии. В то же время санкции, введенные против жены российского миллиардера Карины Ротенберг, отменены.
Прямые иностранные инвестиции в Украину. В 2024 году против 2023-го приток прямых иностранных инвестиций в Украину сократился на 1,16 млрд дол. и составил 3,33 млрд дол. Сокращение, вероятно, связано с ослаблениями валютных ограничений на трансграничные переводы со стороны НБУ, в т. ч. ч. на вывод дивидендов, которые начали действовать со второй половины прошлого года.
$432 миллиона на ремонт дорог и мостов. Украина заключила договор со Всемирным банком о привлечении средств на общую сумму $432 млн на финансирование нового проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине». Благодаря этому Украина получит первый транш для реализации проекта уже в этом месяце.
Лимиты на карточные переводы. Национальный банк 1 апреля сообщил об отмене лимита на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен. В то же время шесть банков решили продлить лимиты на карточные переводы.
Современный мир уже сложно представить без электронных кошельков. Их использование стало неотъемлемой частью повседневной жизни, особенно в контексте онлайн потребления и осуществления мобильных платежей. Среди многочисленных платформ, предлагающих услуги электронных кошельков, выделяются три самых популярных: PayPal, Apple Pay и Google Wallet. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, которые Finance.ua подробно рассмотрел в новой статье:

🤳 PayPal, Apple Pay, Google Wallet: что выбрать и какие условия

Обзор ІТ-рынка труда. Как свидетельствуют результаты исследования DOU, в первом квартале 2025-го больше всего вырос спрос на специалистов по AI/ML (+58%) и архитекторов (+48%). Но в целом росли все категории, кроме пяти. Среднее количество откликов на одну вакансию в марте — 26,8.
  • Кстати, специалисты work.ua собрали подборку вакансий, где работодатели рассматривают кандидатов без опыта и тех, кто не любит составлять резюме.
  • Согласно последнему исследованию Польского барометра рынка труда, на 15% уменьшилось количество предпринимателей, которые дают работу украинцам. В то же время стремительно растет количество работников из беларуси и стран Азии.
Сделка «Киевстар» и Uklon. Национальный оператор электронных коммуникаций «Киевстар» и продуктовая IT-компания Uklon успешно завершили процесс закрытия сделки о покупке 97% корпоративных прав Uklon. Сумма сделки составила 155,2 млн долларов.
Цены на аренду квартир. Март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности в Полтавской и Черновицкой областях: -8−10% по сравнению с февралем. Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем хотят получить 17700 грн за однокомнатную квартиру.
Также расскажем о последних победителях премии FinAwards 2025:
  • На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы. По итогам голосования, первую позицию получила ICU и их выгода при оплате посылок Новой почты в приложении NovaPay.
  • В номинации «Лучший продукт страховой компании: автогражданка» первое место досталось НАСК Оранта.
  • В номинации «Лучший клиентский сервис» первое место среди всех девяти номинантов заняла СК «Арсенал Страхование».
  • Что касается номинации «Лучший Telegram-канал о финансах», то здесь первое место занял «Останній Капіталіст», который имеет более 124 тыс. подписчиков.
  • Среди номинаций выбрали и лучшего провайдера по принятию платежей в офлайн. Победителем стала city24.
По материалам:
Finance.ua
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