День фінансів: тарифна війна між США та Китаєм, 1 млрд євро від ЄС, ціни на газ для населення — Finance.ua

День фінансів: тарифна війна між США та Китаєм, 1 млрд євро від ЄС, ціни на газ для населення Сьогодні 17:45

Середа, 9 квітня. Чи підлягають оподаткуванню грошові перекази між членами сім’ї, та як чоловікам-українцям отримати паспортні документи за кордоном.

Тарифна війна між США та Китаєм. З 9 квітня США З 9 квітня США запровадили нові, значні мита на імпорт з Китаю — мінімум 104%. Цей ескалаційний крок є частиною політики президента США Дональда Трампа, спрямованої на рішення Китаю ввести мито у 34% на американські товари.

Китай у відповідь оголосив, що підвищить мита на американські товари ще на 50% - до 84%.

Крім того, Трамп анонсував «великі» мита на імпорт фармацевтичної продукції.

Сполучені Штати заробляють на запроваджених митах майже $2 млрд доларів на день. «Вже скоро Америка знову стане дуже багатою», — заявив Трамп.

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні чотири роки. Ескалація тарифної війни між США та Китаєм може знизити попит у двох найбільших економіках світу.

За оцінками аналітиків, Apple сильніше за інші компанії постраждає від введення високих мит на імпорт товарів з КНР, оскільки значна частина продукції Apple виробляється в Китаї.

У Канаді з середи набувають чинності мита на американські автомобілі, запроваджені у відповідь на аналогічні мита США.

Країни Європейського Союзу схвалили пропозицію Єврокомісії запровадити торговельні контрзаходи проти США у відповідь на мита з боку Вашингтона.

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НКРЕКП зберегла діючі тарифи на тепло двох київських ТЕЦ для населення.

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