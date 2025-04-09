Китай оголосив про підвищення мит на товари із США до 84% — Finance.ua

Китай оголосив про підвищення мит на товари із США до 84% Сьогодні 15:14 — Світ

Китай оголосив про підвищення мит на товари із США до 84%

Китай у відповідь на введення нових мит президентом США Дональдом Трампом, оголосив, що підвищить мита на американські товари ще на 50% до 84%. Це свідчить про подальшу ескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Про це пише Bloomberg.

Китайські контрзаходи набирають чинності 10 квітня, згідно з урядовою заявою 9 квітня.

Заява Китаю пролунала після того, як набули чинності останні тарифи Трампа, внаслідок чого оголошена цього року сукупна ставка досягла 104%.

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Спочатку Трамп виправдовував підвищення мит на китайські товари на 34%, вважаючи це справедливим способом компенсувати барʼєри, встановлені Пекіном проти американських компаній та товарів, а потім посилив їх після того, як Пекін відповів власним митом.

Нагадаємо, з 9 квітня США запровадили нові, значні мита на імпорт з Китаю — мінімум 104%. Нове підвищення мит передбачає 50% додаткових зборів на китайські товари до діючих 54%, оскільки Китай не піддався тиску Трампа і не скасував свої торговельні контрзаходи.

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