OpenAI випустила o3 та o4-minі — перші моделі ШІ, які «думають картинками» 18.04.2025, 00:45 — Технології&Авто

OpenAI випустила o3 та o4-minі — перші моделі ШІ, які «думають картинками»

OpenAI представила свої нові моделі ШІ — o3 і o4-mini, які використовують усі доступні фічі ChatGPT (пошук в інтернеті, генерація картинок тощо), але отримали додаткову опцію «міркування зображеннями».

OpenAI o3 — найпотужніша на сьогодні модель міркування, яка відзначилась рекордними результатами в тестах на програмування, математиці, природничих науках та візуальному сприйнятті. За попередніми оцінками ця версія ШІ робить на 20% менше серйозних помилок, ніж o1.

OpenAI o4-mini — компактна модель (по суті, зменшена версія o3), яку оптимізували для швидких та економічних міркувань. Вона демонструє найкращі результати серед усіх моделей на математичних змаганнях AIME 2024 та 2025.

Introducing OpenAI o3 and o4-mini—our smartest and most capable models to date.



For the first time, our reasoning models can agentically use and combine every tool within ChatGPT, including web search, Python, image analysis, file interpretation, and image generation. pic.twitter.com/rDaqV0x0wE — OpenAI (@OpenAI) April 16, 2025

Обидві вперше можуть інтегрувати зображення безпосередньо в ланцюжок думок — і не просто «бачать» їх, а й думають з їхньою допомогою, вирішуючи недоступні раніше завдання, які поєднують візуальне та текстове мислення. OpenAI зазначає, що моделі також зможуть коригувати картинки, збільшуючи їх або обертаючи «в межах процесу міркування».

Доступ до o3 та o4-mini вже отримали користувачі ChatGPT Plus, Pro та Team, тоді як для Enterprise та Edu моделі надійдуть за тиждень. Безплатні користувачі зможуть спробувати o4-mini, обравши опцію Think перед відправкою запиту.

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Щодо API, то о3 отримала значно дешевшу ціну: $10/$40 для мільйона вхідних/ вихідних токенів (у порівнянні з $15/$60 для о1); тоді як плата за o4-mini, така як і для o3-mini — $1,10/ $4,40.

Нагадаємо, що днями OpenAI випустила спецмоделі ШІ для айтівців під назвами GPT-4.1, GPT-4.1 mini та GPT-4.1 nano, а у найближчі тижні чекаємо на реліз o3-pro — версію o3, яка використовує більше обчислювальних ресурсів для створення відповідей, виключно для передплатників ChatGPT Pro.

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