OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х — The Verge — Finance.ua
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OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х — The Verge

Технології&Авто
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OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х — The Verge
OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х — The Verge
Компанія OpenAI, яка розробила популярного чат-бота ChatGPT, веде роботу над розробкою власної соціальної мережі, подібної Х Ілона Маска.
Про це повідомляє The Verge з посиланням на декілька джерел, знайомих із ситуацією.
Хоча сам проєкт все ще знаходиться на ранніх стадіях, вже існує внутрішній прототип, орієнтований на створення зображень ChatGPT.
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За словами співрозмовників, генеральний директор стартапу Сем Альтман приватно запитував сторонніх людей про відгуки щодо проєкту.
Нині незрозуміло, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окрему програму, чи інтегрувати її в ChatGPT, який став найбільш завантажуваним додатком у світі минулого місяця.
Представник OpenAI не відповів на коментар до випуску новини.
Зазначається, що запуск соціальної мережі в ChatGPT або навколо нього, швидше за все, посилить і без того запекле суперництво Альтмана з Ілоном Маском.
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У лютому після того, як Маск зробив пропозицію придбати OpenAI за 97,4 мільярда доларів США, Альтман відповів: «Ні, дякую, але ми купимо Twitter (Х) за 9,74 мільярда доларів, якщо ви хочете».
Коли пару місяців тому вперше з’явилися повідомлення про те, що Meta створює конкурента додатка ChatGPT, Альтман відповів: «Добре, можливо, ми створимо додаток соцмережі».
Додаток соцмережі надасть OpenAI власні унікальні дані в реальному часі, які X і Meta вже мають для навчання своїх ШІ-моделей.
За матеріалами:
Укрінформ
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