OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х — The Verge Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х — The Verge

Компанія OpenAI, яка розробила популярного чат-бота ChatGPT, веде роботу над розробкою власної соціальної мережі, подібної Х Ілона Маска.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на декілька джерел, знайомих із ситуацією.

Хоча сам проєкт все ще знаходиться на ранніх стадіях, вже існує внутрішній прототип, орієнтований на створення зображень ChatGPT.

За словами співрозмовників, генеральний директор стартапу Сем Альтман приватно запитував сторонніх людей про відгуки щодо проєкту.

Нині незрозуміло, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окрему програму, чи інтегрувати її в ChatGPT, який став найбільш завантажуваним додатком у світі минулого місяця.

Представник OpenAI не відповів на коментар до випуску новини.

Зазначається, що запуск соціальної мережі в ChatGPT або навколо нього, швидше за все, посилить і без того запекле суперництво Альтмана з Ілоном Маском.

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У лютому після того, як Маск зробив пропозицію придбати OpenAI за 97,4 мільярда доларів США, Альтман відповів: «Ні, дякую, але ми купимо Twitter (Х) за 9,74 мільярда доларів, якщо ви хочете».

Коли пару місяців тому вперше з’явилися повідомлення про те, що Meta створює конкурента додатка ChatGPT, Альтман відповів: «Добре, можливо, ми створимо додаток соцмережі».

Додаток соцмережі надасть OpenAI власні унікальні дані в реальному часі, які X і Meta вже мають для навчання своїх ШІ-моделей.

Укрінформ За матеріалами:

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