OpenAI представила серію ШІ-моделей GPT-4.1, які спеціалізуються на програмуванні — Finance.ua
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OpenAI представила серію ШІ-моделей GPT-4.1, які спеціалізуються на програмуванні

Технології&Авто
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OpenAI представила серію ШІ-моделей GPT-4.1, які спеціалізуються на програмуванні
OpenAI представила серію ШІ-моделей GPT-4.1, які спеціалізуються на програмуванні
OpenAI анонсувала нову серію моделей штучного інтелекту — GPT-4.1, яка включає три версії: повноцінну, GPT-4.1 mini та GPT-4.1 nano. Ці моделі не доступні у ChatGPT, але їх можна використовувати через API компанії. Усі вони мають контекстне вікно обсягом 1 мільйон токенів, що дає змогу працювати з обсягами тексту до 750 тисяч слів.
OpenAI каже, що нові моделі особливо добре підходять для програмування та виконання інструкцій. За словами компанії, GPT-4.1 покращили завдяки відгукам розробників. Вона краще пише код для сайтів, робить менше зайвих змін, точніше дотримується потрібного формату відповідей і надійніше використовує потрібні інструменти.
GPT-4.1 конкурує з моделями від Google (Gemini 2.5 Pro) та Anthropic (Claude 3.7 Sonnet), які також мають мільйонні контекстні вікна й демонструють високі результати у бенчмарках. GPT-4.1 показала до 54.6% точності у перевіреному тесті SWE-bench Verified, що трохи нижче за Gemini 2.5 Pro (63.8%) і Claude 3.7 Sonnet (62.3%). У тестуванні відеоконтенту (Video-MME) GPT-4.1 досягла 72% точності у складній категорії «довгі відео без субтитрів».
Моделі mini та nano дешевші та швидші, хоч і менш точні. Щодо вартості:
  • GPT-4.1: $2 за мільйон вхідних токенів і $8 за вихідні;
  • GPT-4.1 mini: $0,40 / $1,60;
  • GPT-4.1 nano: $0,10 / $0,40 — це найдешевша модель OpenAI.
Хоча GPT-4.1 демонструє хороші результати, вона має свої недоліки. Зокрема, її точність знижується при обробці дуже довгих запитів. Крім того, модель часто сприймає інструкції занадто буквально і потребує чітких та конкретних вказівок. Водночас OpenAI розглядає GPT-4.1 як важливий етап на шляху до створення ШІ-агента, здатного самостійно створювати повноцінні програмні продукти.
За матеріалами:
mezha.media
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