Українські порти скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ — Finance.ua

Українські порти скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Українські порти скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ

Українські порти за січень-березень 2025 року скоротили обсяг оброблених вантажів на 17,2% в порівнянні за аналогічним періодом торік — до 23 млн т.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

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«За перший квартал 2025 року українські порти обробили 23 млн тонн вантажів… Для порівняння, у першому кварталі 2024 року порти України обробили 27,8 млн тонн вантажів — на 4,8 млн тонн більше, ніж цьогоріч», — сказано у повідомленні.

В АМПУ зазначили, що зменшення вантажообігу пов’язане зі скороченням сільгоспугідь і спадом виробництва в експортноорієнтованих галузях, зокрема металургії, яка до війни експортувала до 80% продукції.

Зазначається, що у світі перевалка вантажів також знижується через нестабільність ринків і порушення логістики.

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