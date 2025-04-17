Українські порти скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ — Finance.ua
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Українські порти скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ

Казна та Політика
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Українські порти скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ
Українські порти скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ
Українські порти за січень-березень 2025 року скоротили обсяг оброблених вантажів на 17,2% в порівнянні за аналогічним періодом торік — до 23 млн т.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
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«За перший квартал 2025 року українські порти обробили 23 млн тонн вантажів… Для порівняння, у першому кварталі 2024 року порти України обробили 27,8 млн тонн вантажів — на 4,8 млн тонн більше, ніж цьогоріч», — сказано у повідомленні.
В АМПУ зазначили, що зменшення вантажообігу пов’язане зі скороченням сільгоспугідь і спадом виробництва в експортноорієнтованих галузях, зокрема металургії, яка до війни експортувала до 80% продукції.
Зазначається, що у світі перевалка вантажів також знижується через нестабільність ринків і порушення логістики.
За матеріалами:
Finance.ua
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