Трамп ще на рік заборонив доступ російським суднам у порти США — Finance.ua

Трамп ще на рік заборонив доступ російським суднам у порти США Сьогодні 10:00

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або якось пов’язані з країною-агресором росією.

Про це йдеться в документі, який опублікували у Федеральному реєстрі США 16 березня.

Трамп підписав документ 15 квітня.

«Я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо російської федерації та надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та пересування пов’язаних із Росією суден у порти Сполучених Штатів», — сказано в указі президента США.

У заяві очільника Білого дому також йдеться, що «політика та дії уряду РФ продовжують становити надзвичайну ситуацію національного масштабу через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин США».

Указ № 14024 підписав 15 квітня 2021 року тепер уже колишній президент США Джо Байден, у ньому він оголосив, що Сполучені Штати заборонять пов’язаним з Росією суднам заходити в американські порти.

10 квітня Трамп продовжив ще на рік дію введеного у країні надзвичайного стану через загрозу кібербезпеці з боку Росії.

Гордон За матеріалами:

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