ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото)

Технології&Авто
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ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото)
ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото)
На автосалоні в Нью-Йорку оголосили домінантів премії World Car of the Year («Всесвітній автомобіль року»). Переважна більшість із них — електрокари.
Про кращі авто 2025 року у світі повідомили на сторінці конкурсу в Instagram.
Абсолютний переможець і краще авто у світі — новий Kia EV3, який у фіналі випередив Hyundai Inster і BMW X3. Недорогий компактний електрокросовер приваблює великим запасом ходу — до 605 км.
Крім того, оголосили кращі авто року в різних номінаціях. Більшість із них також є електромобілями, виняток становить лише новий Porsche 911 у гібридному виконанні GTS.

Кращі автомобілі 2025 року у світі

  • Найкращий міський автомобіль — BYD Seagull
<br>

, terra-cars.com.ua
  • Найкращий електромобіль — Hyundai Inster/Casper Electric
<br>

, www.drive.com.au
  • Найкращий розкішний автомобіль — Volvo EX90
ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото)
www.volvocars.com
  • Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 Carrera GTS
ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото)
  • Найкращий дизайн — Volkswagen ID. Buzz
ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото)
elcars.ua
Конкурс World Car of the Year проводять із 2005 року, тобто цьогоріч він став ювілейним, двадцятим. Кращі авто року визначає голосуванням журі з 24 автожурналістів, які репрезентують різні країни. Торік переможцем також був електрокросовер Kia — модель EV9.
За матеріалами:
Фокус
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