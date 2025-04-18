ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото) 18.04.2025, 01:48 — Технології&Авто

ТОП-5 найкращих авто у світі за 2025 рік (фото)

На автосалоні в Нью-Йорку оголосили домінантів премії World Car of the Year («Всесвітній автомобіль року»). Переважна більшість із них — електрокари.

Про кращі авто 2025 року у світі повідомили на сторінці конкурсу в Instagram.

Абсолютний переможець і краще авто у світі — новий Kia EV3, який у фіналі випередив Hyundai Inster і BMW X3. Недорогий компактний електрокросовер приваблює великим запасом ходу — до 605 км.

Крім того, оголосили кращі авто року в різних номінаціях. Більшість із них також є електромобілями, виняток становить лише новий Porsche 911 у гібридному виконанні GTS.

Кращі автомобілі 2025 року у світі

Найкращий міський автомобіль — BYD Seagull



, terra-cars.com.ua

Найкращий електромобіль — Hyundai Inster/Casper Electric



, www.drive.com.au

Найкращий розкішний автомобіль — Volvo EX90

www.volvocars.com

Найкращий спортивний автомобіль — Porsche 911 Carrera GTS

Найкращий дизайн — Volkswagen ID. Buzz

elcars.ua

Конкурс World Car of the Year проводять із 2005 року, тобто цьогоріч він став ювілейним, двадцятим. Кращі авто року визначає голосуванням журі з 24 автожурналістів, які репрезентують різні країни. Торік переможцем також був електрокросовер Kia — модель EV9.

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