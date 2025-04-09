В Євросоюзі схвалили «митну відповідь» США — Finance.ua
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В Євросоюзі схвалили «митну відповідь» США

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В Євросоюзі схвалили «митну відповідь» США
В Євросоюзі схвалили «митну відповідь» США
Країни Європейського Союзу схвалили пропозицію Єврокомісії запровадити торговельні контрзаходи проти США у відповідь на мита з боку Вашингтона.
Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії (ЄК).
«Сьогодні країни-члени ЄС проголосували за пропозицію Єврокомісії ввести торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів. Пропозиція Єврокомісії була зроблена у відповідь на березневе рішення США запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС», — заявили в ЄК.
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ЄС вважає мита США невиправданими та шкідливими, і такими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці.
«ЄС заявив про свою чітку перевагу в пошуку результатів у переговорах із США, які були б збалансованими та взаємовигідними», — додали в ЄК.
Зазначається, що сьогоднішнє схвалення означає, що після завершення внутрішніх процедур Єврокомісії та публікації імплементаційного акта контрзаходи набудуть чинності.
Мита почнуть стягувати з 15 квітня.
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«Ці контрзаходи можуть бути призупинені в будь-який час, якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів», — підсумували в Єврокомісії.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що Євросоюз намагатиметься виступити єдиним фронтом проти мит президента США Дональда Трампа і, ймовірно, схвалить перший раунд контрзаходів на імпорт американських товарів на суму до $28 мільярдів.
За матеріалами:
Укрінформ
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