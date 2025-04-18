Американці презентували найпотужніший у світі суперкар (фото) — Finance.ua
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Американці презентували найпотужніший у світі суперкар (фото)

Технології&Авто
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Американці презентували найпотужніший у світі суперкар (фото)
Американці презентували найпотужніший у світі суперкар (фото)
У США дебютував новий Hennessey Venom F5 Evolution потужністю понад 2000 сил. Екстремальний суперкар здатен розвинути понад 500 км/год.
Про це повідомляється на сайті американської компанії.
Оновлений суперкар Hennessey Venom F5 оснащений доопрацьованим 6,6-літровим V8 твін-турбо, потужність якого зросла до рекордних 2031 к. с. Наразі це найпотужніший суперкар із двигуном внутрішнього згоряння.
Американці презентували найпотужніший у світі суперкар (фото)
Новий Hennessey Venom F5 Evolution здатен розігнатися до 100 км/год менш ніж за 2,5 с, а до 320 км/год — усього за 10,3 с. Максимальна швидкість суперкара перевищує 500 км/год.
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Простим збільшенням потужності не обмежилися. Суперкар Hennessey Venom F5 отримав покращену адаптивну підвіску.
Крім того, попрацювали над аеродинамікою авто. Відрізнити новий Hennessey Venom F5 Evo можна за карбоновим обвісом та додатковими повітрозабірниками. До того ж, дещо змінили висувне заднє антикрило.
Американці презентували найпотужніший у світі суперкар (фото)
Найпотужніший суперкар Hennessey Venom F5 Evolution випустять лімітованою серією, а його вартість перевищить 3 мільйона доларів. Примітно, що власники старіших Venom F5 зможуть оновити їх до стандарту Evolution: вартість такого апгрейду складе $285 000.
За матеріалами:
Фокус
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