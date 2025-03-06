Nissan знімає з виробництва легендарний суперкар GT-R — Finance.ua

Nissan знімає з виробництва легендарний суперкар GT-R 06.03.2025, 01:28 — Технології&Авто

Nissan знімає з виробництва легендарний суперкар GT-R

Японський автовиробник відправляє у відставку культове купе GT-R, яке випускається з 2007 року. Останнім ринком для Nissan GT-R стала Японія: замовлення на суперкар на внутрішньому ринку приймали до 28 лютого, а тепер фабрика обробить заявки та випустить належну кількість автомобілів.

Про це повідомляє Carscoops

«Прощальні» спецверсії представили ще минулого року. Варто визнати, що Nissan GT-R давно застарів: до Австралії та Нової Зеландії суперкари припинили постачати у жовтні 2021 року, до Європи та Британії — у березні 2022 року.

В обох випадках передчасна відставка стала наслідком невідповідності нормативним вимогам щодо екології, безпеки чи шуму.

Виробництво версій для США завершили минулої осені, причому під кінець життєвого циклу були доступні лише спецверсії T-Spec Takumi та Skyline. З 2007 року Nissan GT-R пережив три рестайлінги у 2010, 2016 та 2023 роках. Однак техніка була незмінна усі ці роки: з бензиновим мотором об’ємом 3,8 літра поєднувався 6-ступінчастий преселективний «робот» та система повного приводу. Потужність суперкара зросла з 480 до 608 кінських сил, а з тюнінгом японські купе без проблем розвивали понад 1000 кінських сил.

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Фінансовий стан Nissan бажає кращого, тому майбутнє GT-R туманне. За неофіційними даними, суперкар чекає електрифікація та переведення на твердотільні батареї, але віце-президент марки визнає, що поки що необхідних технологій для реалізації плану немає.

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