Fitch знизило рейтинг Nissan до «сміттєвого» рівня — Finance.ua

Fitch знизило рейтинг Nissan до «сміттєвого» рівня Сьогодні 23:22 — Фондовий ринок

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) японського автовиробника Nissan Motor Co. до «BB+» з «BBB-» з «негативним» прогнозом.

Тепер рейтинг компанії перебуває в неінвестиційній, або «сміттєвій» категорії.

«Зниження відображає стійко низьку рентабельність компанії, яка відновлюється повільніше за наші очікування», — наголошується в прес-релізі агентства.

Експерти Fitch прогнозують, що показники EBIT в автомобільному підрозділі та вільного грошового потоку залишаться від’ємними до кінця фінансового року, який завершиться в березні 2026 року. Водночас сильна ліквідність і балансова відомість компанії є захистом від відтоку капіталу в короткостроковій перспективі.

«Негативний» прогноз відображає невизначеність щодо реалізації плану реструктуризації Nissan.

«Ми очікуємо розумного скорочення витрат у рамках плану, однак виручка і витрати, ймовірно, піддадуться впливу американських мит, слабких продажів автомобілів у США і Південно-Східній Азії», — йдеться в прес-релізі.

Аналітики Fitch допускають можливість негативних рейтингових дій щодо компанії в разі відсутності прогресу в реалізації цього плану.

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