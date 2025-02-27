Fitch знизило рейтинг Nissan до «сміттєвого» рівня — Finance.ua

Fitch знизило рейтинг Nissan до «сміттєвого» рівня
Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) японського автовиробника Nissan Motor Co. до «BB+» з «BBB-» з «негативним» прогнозом.
Тепер рейтинг компанії перебуває в неінвестиційній, або «сміттєвій» категорії.
«Зниження відображає стійко низьку рентабельність компанії, яка відновлюється повільніше за наші очікування», — наголошується в прес-релізі агентства.
Експерти Fitch прогнозують, що показники EBIT в автомобільному підрозділі та вільного грошового потоку залишаться від’ємними до кінця фінансового року, який завершиться в березні 2026 року. Водночас сильна ліквідність і балансова відомість компанії є захистом від відтоку капіталу в короткостроковій перспективі.
«Негативний» прогноз відображає невизначеність щодо реалізації плану реструктуризації Nissan.
«Ми очікуємо розумного скорочення витрат у рамках плану, однак виручка і витрати, ймовірно, піддадуться впливу американських мит, слабких продажів автомобілів у США і Південно-Східній Азії», — йдеться в прес-релізі.
Аналітики Fitch допускають можливість негативних рейтингових дій щодо компанії в разі відсутності прогресу в реалізації цього плану.
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