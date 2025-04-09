У Канаді починають діяти дзеркальні мита на автомобілі зі США — Finance.ua

У Канаді починають діяти дзеркальні мита на автомобілі зі США Сьогодні 11:12 — Світ

У Канаді починають діяти дзеркальні мита на автомобілі зі США

У Канаді з середи набувають чинності мита на американські автомобілі, запроваджені у відповідь на аналогічні мита США.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

«О 00:01 набудуть чинності канадські дзеркальні мита. Буде запроваджено 25% мито на усі ввезені з США автомобілі, які не відповідають умовам угоди про вільну торгівлю, а також 25% мита на автодеталі, які цим умовам відповідають, але походять не з Мексики чи Канади», — заявив Карні.

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Він додав, що саме «президент Трамп спричинив цю торговельну кризу — й Канада реагує цілеспрямовано й рішуче».

Водночас міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань запевнив, що «уряд рішуче налаштований якомога швидше домогтися скасування американських мит, й захищати канадських робітників, бізнеси, економіку й промисловість».

Нагадаємо, наприкінці березня Трамп заявив, що запроваджує 25-відсоткове мито на автомобілі, які імпортуються до США. Канада одразу пообіцяла відповісти дзеркально.

Укрінформ За матеріалами:

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