У Канаді починають діяти дзеркальні мита на автомобілі зі США — Finance.ua
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У Канаді починають діяти дзеркальні мита на автомобілі зі США

Світ
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У Канаді починають діяти дзеркальні мита на автомобілі зі США
У Канаді починають діяти дзеркальні мита на автомобілі зі США
У Канаді з середи набувають чинності мита на американські автомобілі, запроваджені у відповідь на аналогічні мита США.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав премʼєр-міністр Канади Марк Карні.
«О 00:01 набудуть чинності канадські дзеркальні мита. Буде запроваджено 25% мито на усі ввезені з США автомобілі, які не відповідають умовам угоди про вільну торгівлю, а також 25% мита на автодеталі, які цим умовам відповідають, але походять не з Мексики чи Канади», — заявив Карні.
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Він додав, що саме «президент Трамп спричинив цю торговельну кризу — й Канада реагує цілеспрямовано й рішуче».
Водночас міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань запевнив, що «уряд рішуче налаштований якомога швидше домогтися скасування американських мит, й захищати канадських робітників, бізнеси, економіку й промисловість».
Нагадаємо, наприкінці березня Трамп заявив, що запроваджує 25-відсоткове мито на автомобілі, які імпортуються до США. Канада одразу пообіцяла відповісти дзеркально.
За матеріалами:
Укрінформ
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