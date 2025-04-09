Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року (інфографіка) — Finance.ua

Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року (інфографіка)

У четвертому кварталі 2024 року ціни на житло в ЄС зросли на 4,9%, а орендна плата зросла на 3,2% порівняно з четвертим кварталом 2023 року.

Порівняно з ІІІ кварталом 2024 року ціни на житло зросли на 0,8%, а орендна плата — на 0,6%.

Про це йдеться в даних про ціни на житло та орендну плату, опублікованих Євростатом

З 2010 року по четвертий квартал 2024 року ціни на житло в ЄС зросли на 55,4%, а орендна плата — на 26,7%. У той час як орендна плата стабільно зростала, ціни на житло мали більш мінливий характер, демонструючи приголомшливе зростання між 1 кварталом 2015 року та 3 кварталом 2022 року, після чого послідувало невелике падіння та стабілізація, перш ніж знову підвищитися у 2024 році.

Що стосується національних даних, то при порівнянні четвертого кварталу 2024 року з 2010 роком ціни на житло зросли більше, ніж орендна плата в 21 країні ЄС, для яких доступні дані.

Де зростали ціни найбільше

За той же період ціни на житло зросли більш ніж втричі:

в Угорщині (+234%),

Естонії (+228%),

більш ніж удвічі в Литві (+187%),

Латвії (+153%),

Чехії (+142%),

Португалії (+120%),

Болгарії (+115%),

Австрії (+112%),

Люксембурзі (+105%).

На Кіпрі ціни на житло залишилися на рівні 2010 року.

Де знизились ціни

Італія була єдиною країною, де ціни на житло за цей період знизилися (-4%).

Читайте також Як заробляти на нерухомості в Україні — чотири варіанти

Оренда

За той же період орендна плата зросла в 26 країнах ЄС.

Найбільше зростання було зафіксовано:

в Естонії (+212%),

Литві (+175%)

Угорщині (+114%).

Єдиною країною, де знизилися ціни на оренду, стала Греція (-13%).

Довідка Finance.ua:

У 2023 році в ЄС приблизно 4,9% людей віком від 16 років повідомили, що протягом життя зазнавали житлових труднощів (ситуація, коли людина не мала власного житла і була змушена залишатися в тимчасовому житлі).

Труднощі з орендою виникають, коли особа не може покрити вартість свого житла протягом останніх 12 місяців, використовуючи власні ресурси, не позичаючи гроші, не беручи кредит або вдаючись до інших фінансових засобів для оплати оренди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.