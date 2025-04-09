НКРЕКП зберегла діючі тарифи на тепло двох київських ТЕЦ для населення — Finance.ua
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НКРЕКП зберегла діючі тарифи на тепло двох київських ТЕЦ для населення

Енергетика
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НКРЕКП зберегла діючі тарифи на тепло двох київських ТЕЦ для населення
НКРЕКП зберегла діючі тарифи на тепло двох київських ТЕЦ для населення
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства «Київтеплоенерго» для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.
Рішення регулятора закріплено постановою про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2728 про встановлення тарифів на тепло для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, прийнятої на засіданні у вівторок.
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Після завершення вказаного періоду тарифи на тепло для побутових споживачів двох теплоелектроцентралей «Київтеплоенерго» автоматично будуть підвищені на 9,3% - до 1 059,99 грн/Гкал.
Водночас комісія відразу підвищила тарифи на теплову енергію ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 для інших категорій споживачів на 5,6%. Зокрема, тарифи для потреб релігійних організацій складуть 2075,78 грн/Гкал, бюджетних установ — 2075,68 грн/Гкал, інших споживачів — 2076,00 грн/Гкал.
Нагадаємо, штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах, що діє при Міністерстві енергетики України, вирішив збільшити аварійний запас силових трансформаторів у операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) щонайменше удвічі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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