НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів — Finance.ua
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НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів

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НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів
НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.
Відповідне рішення схвалене на засіданні регулятора 4 грудня.
Так, із 1 січня пропонується встановити такі оптові тарифи тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 7,29 грн;
  • ТОВ «Інфокс» (Одеса) — 10,96 грн;
  • Чернівціводоканал — 11,13 грн;
  • Київводоканал — 10,94 грн;
  • Дніпроводоканал — 12,65 грн;
  • Житомирводоканал — 15,08 грн;
  • Черкасиводоканал — 12,07 грн;
  • Вінницяоблводоканал — 17,93 грн;
  • Харківводоканал — 14,66 грн.
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Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 18,54 грн;
  • Львівводоканал — 22,28 грн;
  • ТОВ «Інфокс» (Одеса) — 25,84 грн;
  • Чернівціводоканал — 26,09 грн;
  • Київводоканал — 22,87 грн;
  • Дніпроводоканал — 26,05 грн;
  • Житомирводоканал — 29,17 грн;
  • Черкасиводоканал — 22,38 грн;
  • Вінницяоблводоканал — 30,64 грн;
  • Харківводоканал — 32,4 грн;
  • АТ «Укрзалізниця» — 44,05 грн.
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Тариф на централізоване водовідведення для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 18,32 грн;
  • Львівводоканал — 12,23 грн;
  • ТОВ «Інфокс» (Одеса) — 20,46 грн;
  • Чернівціводоканал — 12,8 грн;
  • Київводоканал — 18,78 грн;
  • Дніпроводоканал — 17,12 грн;
  • Житомирводоканал — 39,85 грн;
  • Черкасиводоканал — 19,52 грн;
  • Вінницяоблводоканал — 18,57 грн;
  • Харківводоканал — 16,33 грн;
  • АТ «Укрзалізниця» — 31,79 грн.
Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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