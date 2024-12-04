НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів — Finance.ua

НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

НКРЕКП планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.

Відповідне рішення схвалене на засіданні регулятора 4 грудня.

Так, із 1 січня пропонується встановити такі оптові тарифи тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 7,29 грн;

ТОВ «Інфокс» (Одеса) — 10,96 грн;

Чернівціводоканал — 11,13 грн;

Київводоканал — 10,94 грн;

Дніпроводоканал — 12,65 грн;

Житомирводоканал — 15,08 грн;

Черкасиводоканал — 12,07 грн;

Вінницяоблводоканал — 17,93 грн;

Харківводоканал — 14,66 грн.

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Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 18,54 грн;

Львівводоканал — 22,28 грн;

ТОВ «Інфокс» (Одеса) — 25,84 грн;

Чернівціводоканал — 26,09 грн;

Київводоканал — 22,87 грн;

Дніпроводоканал — 26,05 грн;

Житомирводоканал — 29,17 грн;

Черкасиводоканал — 22,38 грн;

Вінницяоблводоканал — 30,64 грн;

Харківводоканал — 32,4 грн;

АТ «Укрзалізниця» — 44,05 грн.

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Тариф на централізоване водовідведення для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 18,32 грн;

Львівводоканал — 12,23 грн;

ТОВ «Інфокс» (Одеса) — 20,46 грн;

Чернівціводоканал — 12,8 грн;

Київводоканал — 18,78 грн;

Дніпроводоканал — 17,12 грн;

Житомирводоканал — 39,85 грн;

Черкасиводоканал — 19,52 грн;

Вінницяоблводоканал — 18,57 грн;

Харківводоканал — 16,33 грн;

АТ «Укрзалізниця» — 31,79 грн.

Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Укрінформ За матеріалами:

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