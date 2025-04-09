Apple втратила статус найдорожчої компанії світу — Finance.ua

Apple втратила статус найдорожчої компанії світу Сьогодні 12:30 — Фондовий ринок

Apple втратила статус найдорожчої компанії світу

Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу.

Американський ІТ-гігант Microsoft Corp. знову став найдорожчою компанією світу після того, як акції Apple Inc. впали на 23% за останні чотири сесії.

За даними Nasdaq, на момент закриття торгів у вівторок, 8 квітня, ринкова вартість Microsoft становила $2,64 трлн, Apple — $2,59 трлн.

Читайте також Три причини, чому Apple не перенесе виробництво смартфонів у США

За оцінками аналітиків, Apple сильніше за інші компанії постраждає від введення високих мит на імпорт товарів з КНР, оскільки значна частина продукції Apple виробляється в Китаї. Експерти UBS вважають, що ціни на iPhone 16 Pro Max у США можуть у результаті підскочити на $350.

Водночас Microsoft перебуває серед «компаній, які, на нашу думку, краще захищені» від невизначеності, спричиненої митами, вважають аналітики Jefferies.

Станом на 9.19 за Києвом капіталізація Apple становила 2,59 трлн USD, капіталізація Microsoft становила 2,64 трлн USD.

Раніше повідомлялося, що в рейтингу Global 500 2024 п’ятірка найдорожчих брендів мала такий вигляд: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung.

У січні 2025 року бренд Apple було визнано найдорожчим у світі з вартістю $574,5 млрд, набагато випередивши конкурентів із Microsoft ($461,1 млрд) і Google ($413 млрд).

Станом на 8 квітня 2025 року продажі Apple злетіли через тарифи Трампа.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.