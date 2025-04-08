Три причини, чому Apple не перенесе виробництво смартфонів у США — Finance.ua

Три причини, чому Apple не перенесе виробництво смартфонів у США
Apple десятиліттями будувала свою логістику навколо Азії, тому, незважаючи на торговельні мита Трампа, перенесення виробництва iPhone до США неможливе з цілої низки причин.
Про це заявив Марк Гурман з Bloomberg.
По-перше, вартість. Виробництво в США значно дорожче, як з точки зору будівництва заводів, так і з позиції оплати праці. Для порівняння: в Індії або Китаї Apple може дозволити собі наймати десятки тисяч співробітників і платити їм по 300−500 доларів на місяць, у США це буде в рази більше.
Ба більше, великі підрядники наймають у пік сезону до 50 тисяч тимчасових працівників, пропонуючи бонусами близько 1000 доларів, для американського ринку така премія сміховинна.
По-друге, інфраструктура. В Азії в Apple уже вибудували потужний ланцюжок поставок, роки кооперації з постачальниками компонентів. Перенесення всього цього в США потребуватиме не просто грошей, а років планомірної реконструкції логістики.
По-третє, масштаб. Випускати мільйони iPhone щомісяця — це не дрібносерійне виробництво комп’ютерів Mac, яке частково організовано в США. Масове виробництво смартфонів вимагає швидкості, злагодженості та гнучкості, до якої американський ринок праці не готовий.
Як пише видання ilenta.com, за словами Гурмана, Apple не боїться підвищувати ціни, але намагатиметься зробити все можливе, щоб цього уникнути і зберегти вартість флагманського iPhone у 999 доларів — ця ціна не підвищується, починаючи з iPhone X (2017 рік).
Журналіст виклав кілька ідей, як Apple може уникнути радикального зростання цін на свою продукцію:
- Підштовхувати виробників комплектуючих та виробників до встановлення вигідніших цін, що дозволяє Apple знизити виробничі витрати.
- Apple сама бере на себе частину витрат — її середня норма прибутку становить близько 45%.
- Короткострокові коригування, цін поки Apple перебуває в «режимі оцінки».
- Продовження диверсифікації ланцюжка поставок, який, швидше за все, не включатиме виробництво в США.
Зараз Apple, як повідомляється, запасається продукцією напередодні набуття чинності тарифів. Масово імпортуючи продукцію до запровадження тарифів, Apple може деякий час продовжувати продавати продукцію за звичайними цінами:
«Компанія зробила ще один крок, щоб пом’якшити удар. Як і багато інших компаній, Apple місяцями запасалася товарами в США в очікуванні мит. Пристрої, які вже знаходяться на території США, не обкладаються митом. Це означає, що Apple теоретично може почекати до наступного iPhone у вересні, щоб внести корективи, якщо вона зрештою це зробить. Головна вада полягає в тому, що компанія ризикує зробити новиною підвищення цін, а не оновлення обладнання», — пише Гурман.
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