Три причини, чому Apple не перенесе виробництво смартфонів у США — Finance.ua

Три причини, чому Apple не перенесе виробництво смартфонів у США Сьогодні 03:35 — Технології&Авто

Три причини, чому Apple не перенесе виробництво смартфонів у США

Apple десятиліттями будувала свою логістику навколо Азії, тому, незважаючи на торговельні мита Трампа, перенесення виробництва iPhone до США неможливе з цілої низки причин.

Про це заявив Марк Гурман з Bloomberg

По-перше, вартість. Виробництво в США значно дорожче, як з точки зору будівництва заводів, так і з позиції оплати праці. Для порівняння: в Індії або Китаї Apple може дозволити собі наймати десятки тисяч співробітників і платити їм по 300−500 доларів на місяць, у США це буде в рази більше.

Ба більше, великі підрядники наймають у пік сезону до 50 тисяч тимчасових працівників, пропонуючи бонусами близько 1000 доларів, для американського ринку така премія сміховинна.

По-друге, інфраструктура. В Азії в Apple уже вибудували потужний ланцюжок поставок, роки кооперації з постачальниками компонентів. Перенесення всього цього в США потребуватиме не просто грошей, а років планомірної реконструкції логістики.

По-третє, масштаб. Випускати мільйони iPhone щомісяця — це не дрібносерійне виробництво комп’ютерів Mac, яке частково організовано в США. Масове виробництво смартфонів вимагає швидкості, злагодженості та гнучкості, до якої американський ринок праці не готовий.

Як пише видання ilenta.com , за словами Гурмана, Apple не боїться підвищувати ціни, але намагатиметься зробити все можливе, щоб цього уникнути і зберегти вартість флагманського iPhone у 999 доларів — ця ціна не підвищується, починаючи з iPhone X (2017 рік).

Журналіст виклав кілька ідей, як Apple може уникнути радикального зростання цін на свою продукцію:

Підштовхувати виробників комплектуючих та виробників до встановлення вигідніших цін, що дозволяє Apple знизити виробничі витрати.

Apple сама бере на себе частину витрат — її середня норма прибутку становить близько 45%.

Короткострокові коригування, цін поки Apple перебуває в «режимі оцінки».

Продовження диверсифікації ланцюжка поставок, який, швидше за все, не включатиме виробництво в США.

Зараз Apple, як повідомляється, запасається продукцією напередодні набуття чинності тарифів. Масово імпортуючи продукцію до запровадження тарифів, Apple може деякий час продовжувати продавати продукцію за звичайними цінами:

«Компанія зробила ще один крок, щоб пом’якшити удар. Як і багато інших компаній, Apple місяцями запасалася товарами в США в очікуванні мит. Пристрої, які вже знаходяться на території США, не обкладаються митом. Це означає, що Apple теоретично може почекати до наступного iPhone у вересні, щоб внести корективи, якщо вона зрештою це зробить. Головна вада полягає в тому, що компанія ризикує зробити новиною підвищення цін, а не оновлення обладнання», — пише Гурман.

УНІАН За матеріалами:

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