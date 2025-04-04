Мита США можуть збільшити ціни на iPhone на 43% — аналітики — Finance.ua

Мита США можуть збільшити ціни на iPhone на 43% — аналітики
Мита Сполучених Штатів Америки, накладені на Китай, можуть підвищити ціни на iPhone на 43%.
Про це пише Reuters із посиланням на оцінку аналітиків нью-йоркського центру Rosenblatt Securities.
Попри переміщення виробництва до В’єтнаму та Індії, більшість iPhone все ще виробляється в Китаї, на який Вашингтон наклав мита у 54%.
Якщо ці збори збережуться, компанія Apple зіткнеться з вибором: поглинути додаткові витрати чи перекласти їх на клієнтів. Акції компанії Apple вже впали на понад 8% після оголошення мит.
Найдешевша модель iPhone 16 була випущена в США з ціною 799 доларів. Але вона може зрости до 1142 доларів, якщо підвищення на 43% перейде до споживачів. iPhone 16 Pro Max, який зараз продається за 1599 доларів, може коштувати майже 2300 доларів.
Співзасновник Counterpoint Research Ніл Шах вважає, що компанія Apple повинна підняти ціни в середньому щонайменше на 30%, щоб компенсувати імпортні мита.
Анджело Зіно, аналітик з капіталу у CFRA Research, вважає, що компанії буде важко перекласти понад 5−10% витрат на споживачів.
«Ми очікуємо, що Apple відкладе будь-яке значне підвищення [цін на] телефони до цієї осені, коли планується випуск її iPhone 17, оскільки зазвичай так вона справляється із запланованим підвищенням цін», — сказав аналітик.
Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив, що накладе взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Він також анонсував запровадження значно вищих додаткових податків для деяких країн — 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Американські тарифи також торкнулися України — на її товари США введуть 10% мита.
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