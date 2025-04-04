Мита США можуть збільшити ціни на iPhone на 43% — аналітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мита США можуть збільшити ціни на iPhone на 43% — аналітики

Особисті фінанси
49
Мита США можуть збільшити ціни на iPhone на 43% — аналітики
Мита США можуть збільшити ціни на iPhone на 43% — аналітики
Мита Сполучених Штатів Америки, накладені на Китай, можуть підвищити ціни на iPhone на 43%.
Про це пише Reuters із посиланням на оцінку аналітиків нью-йоркського центру Rosenblatt Securities.
Попри переміщення виробництва до В’єтнаму та Індії, більшість iPhone все ще виробляється в Китаї, на який Вашингтон наклав ​​мита у 54%.
Якщо ці збори збережуться, компанія Apple зіткнеться з вибором: поглинути додаткові витрати чи перекласти їх на клієнтів. Акції компанії Apple вже впали на понад 8% після оголошення мит.
Найдешевша модель iPhone 16 була випущена в США з ціною 799 доларів. Але вона може зрости до 1142 доларів, якщо підвищення на 43% перейде до споживачів. iPhone 16 Pro Max, який зараз продається за 1599 доларів, може коштувати майже 2300 доларів.
Читайте також
Співзасновник Counterpoint Research Ніл Шах вважає, що компанія Apple повинна підняти ціни в середньому щонайменше на 30%, щоб компенсувати імпортні мита.
Анджело Зіно, аналітик з капіталу у CFRA Research, вважає, що компанії буде важко перекласти понад 5−10% витрат на споживачів.
«Ми очікуємо, що Apple відкладе будь-яке значне підвищення [цін на] телефони до цієї осені, коли планується випуск її iPhone 17, оскільки зазвичай так вона справляється із запланованим підвищенням цін», — сказав аналітик.
Читайте також
Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив, що накладе взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Він також анонсував запровадження значно вищих додаткових податків для деяких країн — 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Американські тарифи також торкнулися України — на її товари США введуть 10% мита.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems