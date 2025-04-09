В Україні змінять порядок виплати соціальної допомоги (терміни) — Finance.ua

В Україні змінять порядок виплати соціальної допомоги (терміни) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

В Україні змінять порядок виплати соціальної допомоги (терміни)

Соцдопомога для матерів, опікунів і внутрішньо переміщених осіб — тепер централізовано. Що зміниться в підході до виплат.

Про це повідомляється в проєкті постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

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Документом пропонується експериментальний проект щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог.

На сьогодні нарахування та виплата соціальної допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення місцевих органів влади.

Планується передати ці функції Пенсійному фонду України, який буде виплачувати гроші на підставі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та, зокрема, Єдиного соціального реєстру.

«Перехід до централізованого надання соціальної допомоги дасть змогу оптимізувати грошові потоки та час проходження коштів від органу соціального захисту населення до одержувачів, запровадити централізовану прозору систему контролю руху коштів і їх цільового використання», — йдеться в документі.

Планується, що це відбудеться з 1 жовтня 2025 року.

Перелік видів соціальних допомог, що надаються засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери

1. Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

2. Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

3. Державна допомога на дітей одиноким матерям.

4. Державна допомога при усиновленні дитини.

5. Державна допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

6. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

7. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

8. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

9. Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

10. Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

11. Оплата послуги патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

12. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

13. Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна».

Нагадаємо, за даними Мінфіну, фінансування соціальних видатків у 2024 році було здійснено в обсязі 579,2 млрд гривень. Це на 45,1 млрд гривень (або +8,4%) більше за показник 2023 року.

За даними Мінфіну, станом на 1 лютого у Пенсійному фонді Україні працювало 20,9 тисяч осіб. Це найбільша кількість серед усіх державних органів.

Основною функцію ПФУ є виплата пенсій. У 2023 році ПФУ отримав функції з виплати субсидій, лікарняних, декретних та страхових виплат.

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