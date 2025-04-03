ПФ розпочав фінансування пенсій за квітень — Finance.ua

ПФ розпочав фінансування пенсій за квітень Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

ПФ розпочав фінансування пенсій за квітень

2 квітня розпочато фінансування пенсій за квітень: на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 713,2 млн грн.

Про це повідомив Пенсійний Фонд.

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Станом на 2 квітня на оплату лікарняних профінансовано 168,5 млн грн.

У квітні надано 102,2 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, 4 березня перші пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців. Про це повідомило Мінсоцполітики.

В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Нагадаємо, українських високопоставлених чиновників, в тому числі й прокурорів, можуть позбавити великих нарахувань за пенсіями, а ще — заборонити ранні виходи на пенсію. Крім того, нарахування за інвалідністю планують урівняти практично для всіх категорій громадян.

У Верховній Раді України вже зареєстрований законопроєкт, який передбачає, що всі виплати по інвалідності будуть визначатися за загальним правилом, окрім виплат для військовослужбовців. Разом з тим, пенсії для високопосадовців планують скоротити і заборонити їм рано виходити на пенсію.

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