Скільки потрібно стажу і зарплати для пенсії в 11 тис. гривень — Finance.ua

Скільки потрібно стажу і зарплати для пенсії в 11 тис. гривень
На розмір пенсійних виплат в Україні впливає безліч чинників — наприклад, страховий стаж і розмір офіційної зарплати.
Сьогодні розглянемо, який стаж має бути для пенсії в розмірі 11 000 гривень.
Який стаж потрібен для пенсії в Україні
Наразі для виходу на пенсію по досягненню 60-річчя потрібно від 32 років страхового стажу. Якщо він у діапазоні 22−31, то піти на заслужени відпочинок можна буде в 63 роки.
Люди зі ще меншим стажем, але не нижче 15, стають пенсіонерами після 65-річчя.
Це обов’язкові вимоги, щоб отримувати виплати, належні за віком. Другим важливим моментом є розмір офіційної зарплати.
Порахуємо, скільки потрібно заробляти, щоб піти на спочинок у 60 років і щоб пенсія водночас становила не менше 11 тис. грн.
Як уже було сказано вище, потрібно накопичити достатньо стажу, а ось ваш середній заробіток має бути високим — не менше 31,4 тис. грн. Найкраще скористатися пенсійним калькулятором від ПФУ, щоб отримати індивідуальний розрахунок.
Варто зазначити, що наразі розмір мінімальної пенсії становить 2361 гривню, проте в березні було проведено індексацію і розмір виплат збільшився на 11,5%. Доплати склали від 100 до 1500 гривень.
Розмір середньої пенсії більш ніж удвічі перевищує мінімальну і сягає 5789 гривень.
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