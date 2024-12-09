День фінансів: обмеження карткових переказів, рейтинг банків за прибутками, ціни на подорожі до країн ЄС — Finance.ua

День фінансів: обмеження карткових переказів, рейтинг банків за прибутками, ціни на подорожі до країн ЄС
Понеділок, 9 грудня. Рада ЄС схвалила екстрений транш Україні, а Міненерго запровадило нові правила до застосування графіків відключення світла.
Транш від ЄС. Рада ЄС дала зелене світло другому траншу грантів та кредитів у рамках Програми ЄС для України, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності країни та функціонування її державного управління. Україна незабаром отримає понад 4,2 млрд євро фінансування.
Водночас уряд України затвердив умови угоди з умовними зобов’язаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно з раніше погодженою G7 ініціативою виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Зі свого боку Трамп заявив, що намагатиметься закінчити війну росії проти України. При цьому, ймовірно, Україна отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади.
Фінансування в листопаді. За даними ЦЕС, у листопаді Україна отримала $6,5 млрд іноземного бюджетного фінансування. Цих коштів вистачило, щоб повністю покрити дефіцит бюджету ($6,1 млрд) та частину погашення боргу ($1,1 млрд) у листопаді.
Обмеження карткових переказів. Українські банки планують запровадити єдиний місячний ліміт операцій за рахунком клієнта-фізособи, після перевищення якого буде проводитися посилений фінмоніторинг джерел походження клієнтських коштів. Ліміт у 150 тис. грн на місяць планують запровадити вже з 1 січня 2025 року. А з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн на місяць.
Прибутки банків. Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 125,554 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 2,3% більше ніж рік тому. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 50,263 млрд грн. На другому місці державний Ощадбанк (12,776 млрд грн), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 6,714 млрд грн.
Прогноз щодо курсу. Фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців. За даними НБУ, фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).
Ринок ІТ-праці. Як свідчать результати дослідження Dou.ua, нетехнічні напрями зростали цього року стрімкіше за технічні: +40% проти +29%. Але кількісно технічних вакансій стало на 9 тисяч більше, ніж торік, а нетехнічних — на 5,4 тисячі.
За даними сайту Опендатабот, цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 млн дол. До порівняння, торік цей показник був на рівні 555 млн дол. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік — 600 млн доларів.
Рейтинг України. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD — обмежений дефолт. Агенція також прогнозує уповільнення економічного зростання в Україні. За прогнозом, причиною цього стане дефіцит робочої сили та електроенергії.
Позбавлення податкових пільг. Володимир Зеленський підписав закон № 11 411 про позбавлення і податкових пільг зрадників, у яких відібрали державні нагороди. Також президент підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною та ЄС про Механізм кредитного співробітництва.
Нова функція в Дії. Українці зможуть у застосунку Дія знайти інформацію про відділення банків, які працюють під час відключень світла. Для перегляду мапи Пунктів Незламності в Дії потрібно перейти у меню до розділу «Сервіси» — «Незламність». Відділення мережі Power Banking можна знайти на мапі серед загального списку Пунктів незламності, вибравши зручність «Банкінг».
Правила до застосування графіків відключення світла. Міненерго внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків. Згідно з ними, максимальна одноразова тривалість відключення не може перевищувати 6 годин, а подальший період електрозабезпечення споживачів має бути не менше 2 годин.
Реформа пенсійної системи. Мінсоцполітики оприлюднило законопроект, який передбачає реформу солідарного рівня пенсійної системи. Згідно з документом, пенсійні виплати складатимуться з базової та страхової складових.
Прибутковість депозитів. Народна депутатка Ніна Южаніна вважає, що найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно. Інфляція може перевищити 10%, і прибутковість банківських вкладів перестане покривати зростання цін.
Крім того, великі банки закрили листопад зниженням за всіма строковими вкладами у гривні, окрім депозитів на 9 місяців.
Тимчасовий захист українців у Польші. Європейська комісія ухвалила рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських громадян до 30 вересня 2025 року. Директива про тимчасовий захист, яка набрала чинності з початком війни в Україні, надає українцям низку важливих прав.
Нові маршрути з України до Німеччини. Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних маршрутів з України до Німеччини напередодні зимових свят: Івано-Франківськ — Берлін, Чернігів — Кельн та Одеса — Бремен.
Не тільки Німеччина, а й інші європейські міста приваблюють мільйони туристів завдяки унікальній архітектурі, культурним пам’яткам та історичному значенню. Finance.ua розглянув середні витрати на відвідування топ-5 туристичних міст Європи у 2024 році та порівняв ціни, щоб допомогти мандрівникам краще спланувати свій бюджет:
✈️ Скільки коштує відвідати найпопулярніші міста Європи
Поділитися новиною