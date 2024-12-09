День фінансів: обмеження карткових переказів, рейтинг банків за прибутками, ціни на подорожі до країн ЄС — Finance.ua

День фінансів: обмеження карткових переказів, рейтинг банків за прибутками, ціни на подорожі до країн ЄС Вчора 17:45

Понеділок, 9 грудня. Рада ЄС схвалила екстрений транш Україні, а Міненерго запровадило нові правила до застосування графіків відключення світла.

Транш від ЄС. Рада ЄС Рада ЄС дала зелене світло другому траншу грантів та кредитів у рамках Програми ЄС для України, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності країни та функціонування її державного управління. Україна незабаром отримає понад 4,2 млрд євро фінансування.

Водночас уряд України затвердив умови угоди з умовними зобов’язаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно з раніше погодженою G7 ініціативою виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Зі свого боку Трамп заявив , що намагатиметься закінчити війну росії проти України. При цьому, ймовірно, Україна отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади.

Фінансування в листопаді. За За даними ЦЕС, у листопаді Україна отримала $6,5 млрд іноземного бюджетного фінансування. Цих коштів вистачило, щоб повністю покрити дефіцит бюджету ($6,1 млрд) та частину погашення боргу ($1,1 млрд) у листопаді.

Обмеження карткових переказів. Українські банки Українські банки планують запровадити єдиний місячний ліміт операцій за рахунком клієнта-фізособи, після перевищення якого буде проводитися посилений фінмоніторинг джерел походження клієнтських коштів. Ліміт у 150 тис. грн на місяць планують запровадити вже з 1 січня 2025 року. А з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн на місяць.

Прибутки банків. Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 125,554 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 2,3% більше ніж рік тому. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 50,263 млрд грн. На другому місці державний Ощадбанк (12,776 млрд грн), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 6,714 млрд грн.

Прогноз щодо курсу. Фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців. За Фінансові аналітики погіршили прогнози щодо курсу долара у наступні 12 місяців. За даними НБУ, фінансові аналітики очікують курс 44,83 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за жовтень (44,08 грн/долар).

Ринок ІТ-праці. Як Як свідчать результати дослідження Dou.ua, нетехнічні напрями зростали цього року стрімкіше за технічні: +40% проти +29%. Але кількісно технічних вакансій стало на 9 тисяч більше, ніж торік, а нетехнічних — на 5,4 тисячі.

За даними сайту Опендатабот, цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 млн дол. До порівняння, торік цей показник був на рівні 555 млн дол. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік — 600 млн доларів.

Рейтинг України. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD — обмежений дефолт. Агенція також прогнозує уповільнення економічного зростання в Україні. За прогнозом, причиною цього стане дефіцит робочої сили та електроенергії.

Позбавлення податкових пільг. Володимир Зеленський Володимир Зеленський підписав закон № 11 411 про позбавлення і податкових пільг зрадників, у яких відібрали державні нагороди. Також президент підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною та ЄС про Механізм кредитного співробітництва.

Нова функція в Дії. Українці Українці зможуть у застосунку Дія знайти інформацію про відділення банків, які працюють під час відключень світла. Для перегляду мапи Пунктів Незламності в Дії потрібно перейти у меню до розділу «Сервіси» — «Незламність». Відділення мережі Power Banking можна знайти на мапі серед загального списку Пунктів незламності, вибравши зручність «Банкінг».

Правила до застосування графіків відключення світла. Міненерго Міненерго внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків. Згідно з ними, максимальна одноразова тривалість відключення не може перевищувати 6 годин, а подальший період електрозабезпечення споживачів має бути не менше 2 годин.

Реформа пенсійної системи. Мінсоцполітики Мінсоцполітики оприлюднило законопроект, який передбачає реформу солідарного рівня пенсійної системи. Згідно з документом, пенсійні виплати складатимуться з базової та страхової складових.

Прибутковість депозитів. Народна депутатка Ніна Южаніна Народна депутатка Ніна Южаніна вважає , що найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно. Інфляція може перевищити 10%, і прибутковість банківських вкладів перестане покривати зростання цін.

Крім того, великі банки закрили листопад зниженням за всіма строковими вкладами у гривні, окрім депозитів на 9 місяців.

Тимчасовий захист українців у Польші. Європейська комісія Європейська комісія ухвалила рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських громадян до 30 вересня 2025 року. Директива про тимчасовий захист, яка набрала чинності з початком війни в Україні, надає українцям низку важливих прав.

Нові маршрути з України до Німеччини. Оператор автобусних перевезень FlixBus Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних маршрутів з України до Німеччини напередодні зимових свят: Івано-Франківськ — Берлін, Чернігів — Кельн та Одеса — Бремен.

Не тільки Німеччина, а й інші європейські міста приваблюють мільйони туристів завдяки унікальній архітектурі, культурним пам’яткам та історичному значенню. Finance.ua розглянув середні витрати на відвідування топ-5 туристичних міст Європи у 2024 році та порівняв ціни, щоб допомогти мандрівникам краще спланувати свій бюджет:

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