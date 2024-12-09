Зеленський підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною та ЄС про Механізм кредитного співробітництва — Finance.ua
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Зеленський підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною та ЄС про Механізм кредитного співробітництва

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною та ЄС про Механізм кредитного співробітництва
Зеленський підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною та ЄС про Механізм кредитного співробітництва
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон № 4121-IX від 5 грудня 2024 р. про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом щодо запровадження Механізму кредитного співробітництва для України.
Угода, зокрема, передбачає створення правової рамки для обслуговування та погашення позик, отриманих Україною; надання Україні фінансової підтримки за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів росії, повідомляє телеграм-канал Верховної Ради.
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Як повідомлялося, раніше було створено спеціальний Механізм кредитного співробітництва (Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM). — Ред.), куди надходитимуть надзвичайні доходи від заморожених росактивів та інші добровільні внески, зроблені державами-членами або третіми країнами.
Потім ці ресурси будуть спрямовані для погашення основної суми боргу та відсотків за відповідними двосторонніми кредитними угодами України з кредиторами.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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