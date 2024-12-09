Зеленський підписав закон про позбавлення податкових пільг тих, у кого відібрали держнагороди — Finance.ua

Зеленський підписав закон про позбавлення податкових пільг тих, у кого відібрали держнагороди Вчора 15:46 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про позбавлення податкових пільг тих, у кого відібрали держнагороди

Глава держави Володимир Зеленський підписав закон № 11 411 про позбавлення і податкових пільг зрадників, у яких відібрали державні нагороди.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, особи, які втратили державні нагороди, в тому числі звання Герой України, позбавляються права на податкові пільги.

Пільгу перестануть надавати з податкового місяця, наступного за тим, у якому людина втратила або була позбавлена нагороди від держави.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня ухвалила законопроект про позбавлення державних нагород за пропаганду держави-агресора.

Раніше Зеленський підписав законопроєкт № 11 410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Законопроєкт регулює конфіскацію державних нагород у людей, які популяризують або пропагують рф і російську агресію, виправдовують війну в Україні або окупацію територій. Забрати нагороди можна буде за рішенням суду. Разом з ними власники також втрачатимуть право на всі передбачені для них пільги.

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