Пристрій для відстрілу набоїв, BMW і права на музику: активи Повалій передали Фонду держмайна — Finance.ua
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Пристрій для відстрілу набоїв, BMW і права на музику: активи Повалій передали Фонду держмайна

Казна та Політика
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Пристрій для відстрілу набоїв, BMW і права на музику: активи Повалій передали Фонду держмайна
Пристрій для відстрілу набоїв, BMW і права на музику: активи Повалій передали Фонду держмайна
Фонду державного майна України передано в управління майнові права та активи, що належали співачці Таїсії Повалій.
Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці.
«Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 22 жовтня 2024 року на виконання вимог ч.3, ст. 5−1 Закону України „Про санкції“ стягнуто в дохід держави та передані в управління Фонду державного майна України активи, які належали Таїсії Повалій», — йдеться в повідомленні.
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Зокрема, ФДМУ передано транспортний засіб BMW 740 LI, 2009 року випуску, пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, майнові права на музику та слова до низки творів.
У дохід держави також стягнуто активи, щодо яких Повалій може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження: 7 земельних ділянок на Київщині, 2 житлових будинки у Києво-Святошинському районі Києва, транспортний засіб BMW X5, 2017 року випуску, 3 пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв.
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У ФДМУ зазначають, що здійснюють заходи щодо належного стягнення в дохід держави майна та майнових прав, зокрема і прав на музику та слова творів Повалій, які передані в управління Фонду. Ці дії спрямовані на наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як повідомлялося, у вересні 2024 року Міністерство юстиції України подало позов у Вищий антикорупційний суд про застосування санкцій до співачки-колаборантки Таїсії Повалій. Вищий антикорупційний суд за позовом Міністерства юстиції стягнув у дохід держави майно співачки.
За матеріалами:
Укрінформ
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