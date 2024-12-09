Fitch підтвердило дефолтний рейтинг України — Finance.ua

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Fitch підтвердило дефолтний рейтинг України

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Fitch підтвердило дефолтний рейтинг України
Fitch підтвердило дефолтний рейтинг України
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні RD — обмежений дефолт.
Це рішення агентство ухвалило, враховуючи операції України з єврооблігаціями за останні місяці, повідомила пресслужба Fitch Ratings.
Процес реструктуризації зовнішнього комерційного боргу України залишається серед драйверів рейтингу. Водночас, після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року уряд розпорядився тимчасово призупинити виплати за зовнішньою комерційною позикою (Cargill $0,7 млрд), гарантованим державою єврооблігаціями Укренерго ($825 млн) та варрантами ВВП.
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Місцевий борг залишається стабільним. Рейтинг у національній валюті CCC+ залишився незмінним через пріоритетне обслуговування внутрішнього боргу. Значна частина боргу належить Нацбанку та державним банкам, що зменшує ризики для фінансової стабільності.
В агентстві очікують, що війна триватиме в 2025 році, хоча ймовірність припинення вогню зростає. Фінансові потреби України у 2025 році складуть $38 млрд, з яких значна частина буде покриватися за рахунок підтримки країн G7 та використання заморожених російських активів.
Дефіцит бюджету залишається високим — 19,1% ВВП у 2024 році, зовнішній борг досягне 90,8% ВВП. Зростання економіки України у 2024 році очікується на рівні 4%.
Водночас у 2025 році зростання сповільниться до 2,9% через дефіцит енергоресурсів і робочої сили. Економіка України продовжує демонструвати стійкість попри виклики, пов’язані з війною та фінансовими труднощами.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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