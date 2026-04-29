День фінансів: МВФ та податок на посилки, нові правила індексації зарплати, віддалені вакансії Сьогодні 17:42

Середа, 29 квітня. Кабмін готує нові правила індексації заробітної плати. Водночас Україні необхідно затвердити податок на посилки, щоб зберегти фінансування від МВФ.

Податок на посилки та МВФ

Україна має ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

Водночас ЄС планує прив’язати надання Україні €90 млрд до непопулярних податкових реформ.

Україна погодила умови експорту озброєння на рівні державних інституцій.

Компанії з угорськими власниками в Україні

За даними Єдиного державного реєстру, в Україні наразі працюють 246 компаній з угорськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність. Із них 34 компанії, або кожна сьома, мають річний дохід понад 100 млн грн.

Нові правила індексації заробітної плати

Уряд в цьому році планує оновити механізм індексації заробітної плати. Кабінет Міністрів доопрацював проєкт постанови, який уточнює перелік виплат, що підлягатимуть перегляду, а також передбачає нові підходи до розрахунку сум.

Мобілізація чоловіків 50+

Для чоловіків після 50 років діють певні особливості проходження служби та обліку. Розбираємося, Військовий стан в Україні продовжено до 2 серпня 2026 року, а отже, у травні залишаються чинними правила мобілізації.Для чоловіків після 50 років діють певні особливості проходження служби та обліку. Розбираємося, як проходить призов після 50-ти та мобілізація 55+ в Україні і в яких випадках можливе звільнення.

ПриватБанк прозвітував про роботу

В першому кварталі 2026 року прибуток ПриватБанку до оподаткування становив 25,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Чистий прибуток у першому кварталі сягнув 12,8 млрд грн.

В BankID відновлюються тарифи на послуги

Відновлення тарифів запроваджується з метою забезпечення можливостей для ефективного розвитку системи та відшкодування витрат на її супроводження.

До речі, кількість крадіжок з карток підскочила на 20%.

Віддалені вакансії

В 2025 році шукачі відгукнулися на вакансії понад 16,5 млн разів, і майже кожен третій відгук припав саме на віддалений формат.

