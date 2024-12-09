Україна отримала $6,5 млрд: іноземне фінансування в листопаді повністю покрило бюджетні потреби — Finance.ua

Україна отримала $6,5 млрд: іноземне фінансування в листопаді повністю покрило бюджетні потреби Вчора 17:00 — Казна та Політика

Україна отримала $6,5 млрд: іноземне фінансування в листопаді повністю покрило бюджетні потреби

Іноземне фінансування в листопаді майже повністю покрило бюджетні потреби.

Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії.

«У листопаді Україна отримала $6,5 млрд іноземного бюджетного фінансування. Цих коштів вистачило, щоб повністю покрити дефіцит бюджету ($6,1 млрд) та частину погашення боргу ($1,1 млрд) у листопаді», — сказано в повідомленні.

Експерти нагадали, що Україна вперше отримала позику від Південної Кореї 一 $100 млн.

Окрім цього, до бюджету надійшло:

$4,8 млрд 一 кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд;

$1,35 млрд 一 грант від США;

$235 млн 一 пільгове фінансування від Японії;

$100 млн 一 позика від Республіки Корея;

€10,8 млн євро 一 грант від Норвегії.

Інфографіка: ЦЕС

«Завдяки значним надходженням золотовалютні резерви України зросли вперше з серпня та майже сягнули $40 млрд. Значний рівень резервів дозволяє НБУ проводити інтервенції для стабілізації курсу гривні та загалом є важливою подушкою безпеки для економіки», — додали в ЦЕС.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує , що до кінця 2024 року обсяг міжнародних резервів знову перевищить позначку в $40 мільярдів.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив , що намагатиметься закінчити війну росії проти України. При цьому, ймовірно, Україна отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади.

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