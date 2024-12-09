Україна отримала $6,5 млрд: іноземне фінансування в листопаді повністю покрило бюджетні потреби — Finance.ua
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Україна отримала $6,5 млрд: іноземне фінансування в листопаді повністю покрило бюджетні потреби

Казна та Політика
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Україна отримала $6,5 млрд: іноземне фінансування в листопаді повністю покрило бюджетні потреби
Україна отримала $6,5 млрд: іноземне фінансування в листопаді повністю покрило бюджетні потреби
Іноземне фінансування в листопаді майже повністю покрило бюджетні потреби.
Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії.
«У листопаді Україна отримала $6,5 млрд іноземного бюджетного фінансування. Цих коштів вистачило, щоб повністю покрити дефіцит бюджету ($6,1 млрд) та частину погашення боргу ($1,1 млрд) у листопаді», — сказано в повідомленні.

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Експерти нагадали, що Україна вперше отримала позику від Південної Кореї 一 $100 млн.
Окрім цього, до бюджету надійшло:
  • $4,8 млрд 一 кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд;
  • $1,35 млрд 一 грант від США;
  • $235 млн 一 пільгове фінансування від Японії;
  • $100 млн 一 позика від Республіки Корея;
  • €10,8 млн євро 一 грант від Норвегії.
Інфографіка: ЦЕС
Інфографіка: ЦЕС

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«Завдяки значним надходженням золотовалютні резерви України зросли вперше з серпня та майже сягнули $40 млрд. Значний рівень резервів дозволяє НБУ проводити інтервенції для стабілізації курсу гривні та загалом є важливою подушкою безпеки для економіки», — додали в ЦЕС.
Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що до кінця 2024 року обсяг міжнародних резервів знову перевищить позначку в $40 мільярдів.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься закінчити війну росії проти України. При цьому, ймовірно, Україна отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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