Найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно — депутатка Вчора 14:33 — Кредит&Депозит

Найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно — депутатка

Найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно. Інфляція може перевищити 10%, і прибутковість банківських вкладів перестане покривати зростання цін.

Про це написала членкиня Податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в Telegram.

Крім того, за її словами, через підняття військового збору з відсотків за депозитами доведеться сплатити вже не 19,5, а 23% податків.

«Станом на 2 грудня 2024 року середня ставка за найпоширенішим видом депозиту — строковим на 1 рік — 12,12%», — зазначила Южаніна.

Вона навела приклад: якщо розмістити на депозит 100 тис. гривень строком на 1 рік, то нараховані відсотки (доходи) становитимуть 12 120 грн. У перерахунку на нинішній рівень інфляції 9,7% — 10 944 грн. Профіт після оподаткування — 8 427 грн.

«Тобто за рік 100 000 знеціняться до 90 300 грн, плюс профіт від депозиту 8427 грн. Отримаємо 98 727 грн умовної вартості», — пояснила депутатка.

Тому, як зазначає Южаніна, викликає сумнів твердження щодо зростання коштів на гривневих депозитах.

«Тим паче, 35,8% від загальної суми вкладів фізичних осіб та ФОП розміщено саме в іноземній валюті — 476,7 млрд грн в еквіваленті із 1 331,6 млрд грн», — підсумувала вона.

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Нагадаємо, рекордні бюджетні витрати, підкріплені західною допомогою, стимулювали зростання заощаджень українців. За останні два роки вони стали зберігати безготівково в національній валюті на 303,2 млрд грн більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення росії. Фізичні особи та ФОПи стали тримати в банках на 289,1 млрд грн більше гривневих коштів: залишки на поточних рахунках зросли на 212,7 млрд грн (+69,2%), а на депозитах — на 76,4 млрд грн (+38,3%).

За словами заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, дві третини усіх коштів клієнтів в банках за результатами жовтня — у національній валюті. Приріст гривневих коштів з початку року — більш ніж 100 млрд грн або близько 7%, з початку повномасштабного вторгнення — понад 830 млрд гривень або близько 90%. А 56% гривневих коштів клієнтів у банках — це кошти на рахунках юридичних осіб.

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