Що буде з економікою та цінами в Україні: прогноз агентства Fitch — Finance.ua

Що буде з економікою та цінами в Україні: прогноз агентства Fitch 09.12.2024, 12:02

Що буде з економікою та цінами в Україні: прогноз агентства Fitch

Міжнародна агенція Fitch Ratings прогнозує уповільнення економічного зростання в Україні. За прогнозом, причиною цього стане дефіцит робочої сили та електроенергії.

Про це повідомляє Fitch.

Агентство прогнозує, що зростання досягне 4% у 2024 році. Цьому сприятиме нормалізація торговельної активності в Чорному морі, високі державні витрати та доходи домогосподарств, які отримують вигоду від реального зростання заробітної плати.

«Хоча Україна продемонструвала стійкість і здатність адаптуватися до війни, ми прогнозуємо уповільнення зростання до 2,9% у 2025 році через дефіцит робочої сили і енергії, що зберігається», — йдеться в повідомленні.

Аналітики агентства вважають, що «довгострокове та надійне припинення вогню може значно підвищити перспективи зростання країни у 2025−2026 роках».

За прогнозом Fitch, інфляція становитиме в середньому 9,3% у 2025 році в порівнянні з 6,2% у 2024 році.

«Швидке зростання заробітної плати на тлі нестачі робочої сили та невідповідності професійних навичок може підтримати ціновий тиск внутрішнього попиту», — йдеться в прогнозі.

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В агентстві зазначають, що НБУ зберіг свою ключову ставку на рівні 13% з червня через сильніший, ніж очікувалося, стрибок інфляції.

«Покращена гнучкість обмінного курсу внаслідок переходу у жовтні 2023 року до режиму керованого плаваючого обмінного курсу та зниження невизначеності щодо короткострокового офіційного фінансування надали НБУ можливість пом’якшити валютні обмеження», — йдеться у повідомленні.

Зовнішнє фінансування і дефіцит держбюджету

Також агентство Fitch Ratings прогнозує потреби у зовнішньому фінансуванні України на рівні 38 млрд доларів у 2025 році порівняно з 41 млрд доларів у 2024 році.

«Невизначеність щодо зовнішнього фінансування у короткостроковій перспективі знизилася, оскільки G7, ймовірно, надасть близько 50 млрд доларів у вигляді кредитів, забезпечених доходами від заморожених російських суверенних активів», — йдеться у повідомленні.

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Агентство прогнозує, що дефіцит державного бюджету залишиться високим на рівні 19,1% і 19,2% у 2024 та 2025 роках, незважаючи на нещодавно схвалене підвищення податків, через високі потреби у видатках, пов’язаних з обороною, та очікуване скорочення іноземних грантів.

«Значна фіскальна консолідація буде обмежена продовженням війни, а також витратами, пов’язаними з реконструкцією у разі тривалого припинення вогню, що, ймовірно, збереже високу залежність від зовнішнього фінансування», — вважають аналітики агентства.

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