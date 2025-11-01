Фахівці яких професій будуть найбільш затребуваним до 2030 року
Станом на 2025 рік на ринку праці сформовані 5 трендів. Серед них як технічні зміни, так і економічна невизначеність. А ось у майбутньому виграють найбільше фахівці з технологій і даних.
Про це повідомляє Erasmus University Rotterdam.
5 трендів на ринку праці
До першого із чинників входять технічні зміни, як штучний інтелект чи автоматизація.
Другий із чинників — це зелений перехід до сталої енергетики та циркулярної економіки, а третій — демографічні зрушення, зокрема старіння населення та міграція.
Крім того, до цього списку додається геополітична фрагментація, що створює тиск на глобалізацію, й економічна невизначеність, що впливає на сектори та інвестиції.
Цікаво, що такі тенденції призводять як до втрати робочих місць, так і до зростання, особливо у технологіях, охороні здоров’я, освіті, будівництві та сталій енергетиці.
А відповідно до звіту World Economic Forum, до 2030 року у світі буде створено приблизно 170 мільйонів нових робочих місць.
До найбільш «зростаючих» професій входять:
- Фахівці з даних (Big Data Specialists),
- Інженери FinTech,
- Фахівці з AI/ML,
- Розробники програмного забезпечення,
Професії, які піддаються найбільшому ризику: це касири, адміністративні помічники, працівники вводу даних тощо.
