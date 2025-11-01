0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фахівці яких професій будуть найбільш затребуваним до 2030 року

29
Фахівці яких професій будуть найбільш затребуваним до 2030 року
Фахівці яких професій будуть найбільш затребуваним до 2030 року
Станом на 2025 рік на ринку праці сформовані 5 трендів. Серед них як технічні зміни, так і економічна невизначеність. А ось у майбутньому виграють найбільше фахівці з технологій і даних.
Про це повідомляє Erasmus University Rotterdam.

5 трендів на ринку праці

До першого із чинників входять технічні зміни, як штучний інтелект чи автоматизація.
Читайте також
Другий із чинників — це зелений перехід до сталої енергетики та циркулярної економіки, а третій — демографічні зрушення, зокрема старіння населення та міграція.
Крім того, до цього списку додається геополітична фрагментація, що створює тиск на глобалізацію, й економічна невизначеність, що впливає на сектори та інвестиції.
Цікаво, що такі тенденції призводять як до втрати робочих місць, так і до зростання, особливо у технологіях, охороні здоров’я, освіті, будівництві та сталій енергетиці.
Читайте також
А відповідно до звіту World Economic Forum, до 2030 року у світі буде створено приблизно 170 мільйонів нових робочих місць.
До найбільш «зростаючих» професій входять:
  • Фахівці з даних (Big Data Specialists),
  • Інженери FinTech,
  • Фахівці з AI/ML,
  • Розробники програмного забезпечення,
Професії, які піддаються найбільшому ризику: це касири, адміністративні помічники, працівники вводу даних тощо.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems