У 2025 році світовий ринок розкоші може досягти 1,4 трлн євро

Згідно з дослідженням «Світовий ринок предметів розкоші 2025», проведеним Euromonitor International, глобальний ринок предметів розкоші, попри макроекономічні та геополітичні виклики, досягне 1,4 трильйона євро у 2025 році.

Тенденції світового ринку розкоші

Аналітики відзначають, що галузь демонструє стабільну фінансову стійкість, проте на ринку формуються нові тенденції.

Однією з головних є відхід від простої орієнтації на продукт на користь підходу, що ставить у центр уваги досвід споживача.

На практиці це означає, що бренди прагнуть продавати не лише товари, а й певний спосіб життя, часто формуючи сильні емоційні зв’язки зі своїми клієнтами. Велнес стає одним із нових символів статусу нашої епохи.

Роздрібна нерухомість також адаптується під цей тренд: магазини предметів розкоші стають місцями вражень та емоцій, адже у 2025 році 81% продажів здійснюватиметься саме у торгових точках.

Хоча онлайн-шопінг залишається зручним, Euromonitor зазначає, що 52% споживачів з високим рівнем доходу віддають перевагу покупкам у фізичних магазинах. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 36%.

Таким чином, ринок розкоші не лише зберігає свою фінансову стійкість, але й активно трансформується, пропонуючи клієнтам нові способи взаємодії з брендами та створюючи нові символи статусу в сучасному світі.

