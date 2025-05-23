Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші — Finance.ua

Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші Сьогодні 19:15 — Фондовий ринок

Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші

Найбільший банк Грузії, Bank of Georgia, ввів обмеження для клієнтів із росії на покупки в магазинах люксового сегменту. Тепер за картками банку можна розплачуватися лише за товари вартістю до 300 євро.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У банку пояснили, що такі заходи впроваджені в рамках виконання санкцій Євросоюзу, членом якого Грузія прагне стати, хоча процес вступу наразі призупинено з літа 2024 року.

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За інформацією російської державної агенції ТАСС, Bank of Georgia підтвердив, що суворо дотримується санкцій США, ЄС та Великої Британії.

Це перший випадок, коли обмеження на купівлю товарів розкоші контролює не продавець, а банк-емітент картки. Після виходу Visa та Mastercard із російського ринку, росіяни почали частіше оформлювати міжнародні картки у Грузії та сусідніх країнах.

Зазначається, що заборона на постачання предметів розкоші дорожче 300 євро до росії була введена ЄС після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Подібні обмеження діють і в США, і у Великій Британії.

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