Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші — Finance.ua
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Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші

Фондовий ринок
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Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші
Bank of Georgia обмежив російським клієнтам купівлю предметів розкоші
Найбільший банк Грузії, Bank of Georgia, ввів обмеження для клієнтів із росії на покупки в магазинах люксового сегменту. Тепер за картками банку можна розплачуватися лише за товари вартістю до 300 євро.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
У банку пояснили, що такі заходи впроваджені в рамках виконання санкцій Євросоюзу, членом якого Грузія прагне стати, хоча процес вступу наразі призупинено з літа 2024 року.
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За інформацією російської державної агенції ТАСС, Bank of Georgia підтвердив, що суворо дотримується санкцій США, ЄС та Великої Британії.
Це перший випадок, коли обмеження на купівлю товарів розкоші контролює не продавець, а банк-емітент картки. Після виходу Visa та Mastercard із російського ринку, росіяни почали частіше оформлювати міжнародні картки у Грузії та сусідніх країнах.
Зазначається, що заборона на постачання предметів розкоші дорожче 300 євро до росії була введена ЄС після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Подібні обмеження діють і в США, і у Великій Британії.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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