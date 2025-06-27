Скільки розкішних авто ввезли в Україну з-за кордону: ТОП-6 брендів — Finance.ua

Скільки розкішних авто ввезли в Україну з-за кордону: ТОП-6 брендів Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Скільки розкішних авто ввезли в Україну з-за кордону: ТОП-6 брендів

131 автівку, яка підпадає під податок на розкіш, завезли в Україну за 5 місяців 2025 року, за даними Міністерства економіки . З них майже половина поїхала до столиці, а найбільшим попитом в luxury-сегменті користуються автівки Porsche та Mercedes-Benz.

Про це свідчать дані Опендатабот

У січні-травні 2025 року українці завезли з-за кордону 131 автомобіль, що підпадає під оподаткування як розкішний. Це у 3,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли таких авто було 448.

Втім, порівняно з 2021 роком, ввезення дорогих авто зросло на 42%. Найбільший стрибок був зафіксований у 2023 році — тоді за 5 місяців в Україну ввезли 584 транспортні засоби, що підпадають під транспортний податок.

Найбільше автівок потрапило до Києва — 43% від загальної кількості нововвезених за 2025 рік. Ще по 13% поїхало до Київської області та по 9% до Одеської та Львівської областей.

47% від усіх авто заряджають електрикою, а ще 23% - електрикою або бензином. Бензинові авто преміум-класу обіймають лише третє місце: 19%.

Які моделі обирають

63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч — це Porsche. Зокрема, популярні Porsche Taycan та Porsche Cayenne E-hybrid — 41% та 8% від усіх авто відповідно.

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На другій сходинці Mercedes-Benz — таких авто 21% від усієї кількості. Найбільшою прихильністю українців користуються Mercedes-Benz s 450 та Mercedes-Benz s 580 4matic — 15% разом від усієї кількості.

Також до ТОП-6 брендів увійшли Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini.

Перелік моделей, які оподатковуються, оновлюється щороку. Наразі в ньому — 338 автомобілів, тоді як торік їх було більше — 468.

З січня до квітня 2025 року власники дорогих авто сплатили до бюджету 87,2 млн грн транспортного податку — на 12% або 9,2 млн грн більше, ніж за цей період торік. Найбільше надходжень зафіксовано у Києві — 26,5 млн грн.

Нагадаємо, транспортним податком обкладаються автомобілі віком до 5 років, вартість яких перевищує 3 млн грн. Ставка податку — 25 тис. грн на рік за одну таку автівку.

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