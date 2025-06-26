Британці назвали кращі авто 2025 року (фото) — Finance.ua
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Британці назвали кращі авто 2025 року (фото)

Технології&Авто
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Лауреатів премії назвали на церемонії в Лондоні. Про це повідомляє британське видання Autocar, яке і проводить щорічний конкурс.
Британці назвали кращі авто 2025 року (фото)
Премія Five Star Awards («Нагороди 5 зірок») покликана відзначити моделі, які найкраще проявили себе на тестах Autocar за рік. Цьогоріч журналістів вразили дві абсолютно різні моделі.
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Кращі авто 2025 року за версією Autocar — спортивне купе Porsche 911 S/T та універсал Skoda Superb Combi. Спорткар відзначили за чудову керованість, атмосферний двигун та механічну КПП. Сімейну модель цінують за практичний салон, величезний багажник та широку палітру двигунів.
Британці назвали кращі авто 2025 року (фото)
Крім того, назвали найкращі авто року в різних класах:
  • позашляховики — Land Rover Defender;
  • міські — FIAT Grande Panda;
  • електромобілі — Kia EV3;
  • гібриди — Volkswagen Golf eHybrid;
  • ціна-якість — Dacia/Renault Duster;
  • авто мрії — Lamborghini Revuelto;
  • захоплюючий електрокар — Alpine A290;
  • краща керованість — McLaren Artura.
Окрему нагороду отримав CEO Kia Хо-сунг Сонг — його визнали людиною року.
За матеріалами:
Фокус
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