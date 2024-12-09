Ринок ІТ-праці 2024: нетехнічні напрями зростають стрімкіше за технічні — Finance.ua
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Ринок ІТ-праці 2024: нетехнічні напрями зростають стрімкіше за технічні

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Ринок ІТ-праці 2024: нетехнічні напрями зростають стрімкіше за технічні
Ринок ІТ-праці 2024: нетехнічні напрями зростають стрімкіше за технічні
У 2024 році компанії опублікували на jobs.dou.ua 59,6 тисячі вакансій — це на 14 тисяч, або на 31% більше, ніж торік. Також це перше зростання кількості вакансій за останні три роки.
Про це сказано в дослідженні DOU.

Вакансії

Нетехнічні напрями зростали цього року стрімкіше за технічні: +40% проти +29%. Але кількісно технічних вакансій стало на 9 тисяч більше, ніж торік, а нетехнічних — на 5,4 тисячі.
За рік дещо змінилися три найпопулярніші категорії вакансій. На першому місці незмінно маркетинг — 6,6 тисячі вакансій за рік. Категорія Analyst зросла на 60% і витіснила з другого місця Sales.
Кількість вакансій на jobs.dou.ua за роками:
Графік: DOU
Графік: DOU
41 категорія зросла за цей рік і тільки 12 показали зниження. Кількісно найбільше зросли: Marketing — на 1,9 тисячі вакансій, Analyst — на 1,4 тисячі та QA — на 1,2 тисячі. У відсотковому зростанні одразу за новими категоріями, які нещодавно з’явилися на сайті і у 2024 році активно зростали (Hardware, AI/ML, Data Engineer), іде Legal — приріст +89% за рік та інші нетехнічні спеціалізації.
Серед розробницьких категорій найкраща ситуація за цей рік у: Node. js — + 48%, Blockchain — +45% та Embedded — +36%. Протягом року активно зростали й мілтек-вакансії: усього 2024-го на DOU було понад дві тисячі позицій цього напряму.
Найбільше зниження кількості вакансій цього року спіткало С++: мінус 217 вакансій, або 31%. На 33% зменшилася категорія Unreal Engine, на понад 20% — SAP, Unity, Scala. На 3% зменшилися такі популярні категорії, як DevOps та Java.
Кількість вакансій на DOU за категоріями, зміна за рік:
Таблиця: DOU
Таблиця: DOU
Найбільш стрімко цього року зросла кількість вакансій для кандидатів без досвіду — +83%, або плюс 726 вакансій за рік. На понад 40% зросли вакансії для початківців з досвідом до року та для тих, хто має понад п’ять років досвіду.
Кількість вакансій на DOU за досвідом, зміна за рік:
Таблиця: DOU
Таблиця: DOU

Конкуренція

Середня кількість відгуків на вакансію за цей рік має тенденцію до зниження. У листопаді торік на DOU був у середньому 31 відгук на вакансію, а в листопаді нині — 28 відгуків.
Зростання конкуренції за цей рік торкнулося 21 категорії, у 33 вона знизилася. Найбільше зниження у QA: в листопаді торік було в середньому 113 відгуків на вакансію, а нині — 73. Суттєве зниження у HR: із 73 до 45 відгуків.
Середня кількість відгуків на вакансію, зміна за рік:
Графіки: DOU
Графіки: DOU
Нагадаємо, частка жінок поступово зростає у всіх ІТ-спеціалізаціях: їх уже 26%.
Не підтримують спецрежим Мінцифри Дія. City 58% опитаних ІТ-спеціалістів, а 27% сказали, що підтримують. Ще майже 12% відповіли, що не визначилися. У 2021 році, коли Дія. City лише запускався, відсоток тих, хто не визначився, був менший (10%). Натомість 80% респондентів тоді висловилися проти спецрежиму.
В Україні найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років. Кількість ІТ-спеціалістів в Україні до 25 років зменшується. А середній вік фахівця дещо зріс — до 31,5 років. Значна частина спеціалістів, майже 68%, не мають дітей.
За матеріалами:
Dou
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