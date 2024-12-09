Україна незабаром отримає 4,2 млрд євро: Рада ЄС схвалила екстрений транш — Finance.ua
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Україна незабаром отримає 4,2 млрд євро: Рада ЄС схвалила екстрений транш

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Україна незабаром отримає 4,2 млрд євро: Рада ЄС схвалила екстрений транш
Україна незабаром отримає 4,2 млрд євро: Рада ЄС схвалила екстрений транш
Україна незабаром отримає понад 4,2 млрд євро фінансування. Рада ЄС дала зелене світло другому траншу грантів та кредитів у рамках Програми ЄС для України, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.
Про це повідомляє Рада ЄС.
«Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені у Плані України для отримання коштів, які будуть виплачені з Фонду України», — йдеться у повідомленні.
Рада також наголосила на важливості виділення грошей якнайшвидше, враховуючи складну фіскальну ситуацію в Україні.
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У Плані щодо України викладено наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які вона планує провести у рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.
У травні 2024 року Рада дійшла висновку, що про виконання попередніх умов для отримання Україною до 50 млрд євро підтримки в рамках Українського фонду, а у серпні було виплачено перший транш ЄС на 4,2 млрд євро.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.
З цієї суми до 32 млрд євро виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Українському плані, відповідно до яких виплати будуть зумовлені досягненням певних показників. Український фонд уже виплатив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший внесок у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро у вигляді кредитів.
З початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4,2 млрд євро від Євросоюзу в рамках Ukraine Facility.
За матеріалами:
Finance.ua
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