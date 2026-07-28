НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня пам’яті загиблих у полоні
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Національний банк України вводить у обіг з 28 липня 2026 року нову обігову пам’ятну монету до Дня вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
Її назва — «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні».
Монета увічнює пам’ять про всіх військових та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Дизайн
Обігова пам’ятна монета «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
Аверс цієї обігової пам’ятної монети ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.
На її реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Частини ланцюга піднімаються вгору і трансформуються в силуети птахів — образи незламного духу, героїзму та світлого переходу у вічність тих, хто віддав своє життя за Україну. По колу розміщено напис «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні».
Художник реверсу монети — Микола Коваленко, художник аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Володимир Дем’яненко.
Обіг
Монета є законним платіжним засобом на території України, приймається всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень.
Поступово в готівковий обіг буде введено два мільйони штук таких обігових пам’ятних монет Національний банк видаватиме їх банкам та інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам. Вони прийматимуться за номіналом 10 гривень.